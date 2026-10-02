Megan Fox impulsa campaña audaz sobre disfunción eréctil

Megan Fox regresa a las pantallas en un rol inesperado: la actriz de 40 años es ahora la imagen de un tratamiento para la disfunción eréctil.
Ella protagoniza la campaña de Ro Sparks, un medicamento de prescripción que combina los principios activos de Viagra y Cialis —sildenafil y tadalafilo— y se presenta como una solución innovadora para la salud sexual masculina.
Vestida con un traje rojo de superheroína, Megan Fox aparece en el anuncio como la personificación de las píldoras. Mira directo a la cámara y rompe el hielo con humor:
"Hola, no soy Viagra. Soy Ro Sparks, un medicamento de prescripción para hombres". El comercial destaca que el tratamiento se disuelve bajo la lengua para una absorción rápida, comenzando a hacer efecto en unos 15 minutos y con resultados que pueden durar hasta 36 horas.
El tono de la campaña es desenfadado y utiliza guiños sexuales para conectar con el público masculino. "Si me recetan, aparezco directamente en tu puerta. No te preocupes, mi empaque es muy discreto", dice Fox, guiñando un ojo a la cámara.
La estrategia de Ro incluye la difusión del anuncio en televisión, plataformas de streaming, redes sociales y espacios publicitarios como Times Square. Además, en Nueva York habrá afiches "tear-away" que los transeúntes podrán llevarse como recuerdo de "Megan Fox como Ro Sparks".
Según Saman Rahmanian, cofundador y director de producto de Ro, elegir a una reconocida figura femenina para abordar un tema tradicionalmente masculino fue una decisión intencional:
"Megan Fox tiene la capacidad de sacar el tema de la disfunción eréctil del comercial y llevarlo al imaginario colectivo, a los programas, al feed, donde la gente ya está hablando de sexo". El ejecutivo afirma que el objetivo es desafiar el estigma.
La perspectiva de la actriz
Megan Fox firmó un acuerdo de largo plazo con la marca, por lo que su presencia en la publicidad de Ro continuará durante al menos uno o dos años.
El vocero de la empresa explicó que muchas veces son las parejas quienes facilitan que los hombres hablen sobre la disfunción eréctil, y que abordar el tema desde una perspectiva femenina puede generar mayor apertura.
Megan Fox respalda esa postura. "Siento que tal vez nací para esto —afirma la actriz—. No hay mejor persona que pueda involucrarse".
Asegura que su objetivo es ayudar a eliminar el tabú que existe en torno a la masculinidad y la sexualidad masculina:
"Gran parte de su masculinidad, identidad y ego están envueltos en este tema. Necesitamos eliminar ese estigma y educar a los hombres de que esto es bastante común".
La actriz, quien recientemente terminó su relación con Machine Gun Kelly, señala que prefiere un enfoque relajado: "¿Por qué tomar algo que ya es un tema pesado y hacerlo más pesado? Ya se siente serio, así que dejemos que se sienta divertido".
Ro ya cuenta con experiencia en colaboraciones con figuras públicas para promocionar otros medicamentos, como las campañas recientes con Serena Williams, Charles Barkley, Trisha Paytas y Chrissy Metz.