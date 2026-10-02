Comisión del Ejército investiga ataques en Huité, Zacapa

El Ministerio de la Defensa Nacional brindó detalles este viernes, 2 de octubre, acerca de la comisión multidisciplinaria de investigación que se instaló para determinar el alcance de la participación del Ejército durante la incursión de un comando armado en Huité, Zacapa, que dejó ocho personas fallecidas.
El Departamento de Comunicación Social de la cartera explicó que la referida instancia está integrada por personal militar de diferentes dependencias, que desarrollarán los procesos necesarios para determinar los aspectos de personal, operaciones, logística, inteligencia, entre otros.
Se indicó que se abordarán los puntos correspondientes para poder emitir un informe circunstancial, en donde el enfoque principal sea determinar los aspectos operacionales.
De acuerdo con la oficina, por el momento, no se puede determinar cuándo será entregado el informe ya que el tiempo dependerá de lo que tarde la comisión en la revisión de todos los aspectos operacionales, logísticos, de personal y demás.
La institución castrense enfatizó que se está aplicando todo el procedimiento administrativo y operacional y que la labor que realiza la comisión está fundamentada y respaldada en el marco legal y se actúa bajo el apego irrestricto a los derechos humanos.
Despiden a víctimas de matanza en Huité
Los restos de siete de las ocho personas asesinadas el domingo en un ataque armado en Huité, Zacapa, fueron enterrados el martes de manera conjunta, en medio del dolor, consternación y peticiones de familiares para que se esclarezca el múltiple crimen.
A hombros de vecinos y allegados, los féretros de las siete víctimas recorrieron las calles hasta el cementerio del municipio ubicado a unos 150 kilómetros de la capital.
Los asesinados recibieron un homenaje póstumo en el parque central, mientras comercios y escuelas permanecían cerrados por el temor a nuevos hechos violentos tras los tiroteos.
De acuerdo al Ministerio Público (Fiscalía), el tiroteo tuvo lugar entre el domingo y lunes bajo circunstancias aún no establecidas, con cuatro escenas del crimen distintas dentro del municipio.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7