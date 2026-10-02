Fortnite Celebra Halloween con Five Nights at Freddy's y Más

Octubre comenzó con una transformación en Fortnite. Epic Games dio inicio a Fortnitemares 2026, su tradicional evento de Halloween, que este año reúne videojuegos, películas, anime y algunos de los personajes más reconocibles del género de terror.
La celebración comenzó el 1 de octubre con la actualización v42.30 y se extenderá hasta el 1 de noviembre.
Entre las incorporaciones que más expectativa habían generado se encuentra Five Nights at Freddy’s (FNAF), franquicia que durante años había sido solicitada por los seguidores del battle royale.
Pero Freddy Fazbear no estará solo. Freddy Krueger, Slender Man, Beetlejuice y personajes vinculados con The Purge también forman parte de las colaboraciones anunciadas para octubre, convirtiendo a Fortnitemares en un encuentro de distintas generaciones del terror.
Five Nights at Freddy’s finalmente llega a Fortnite
La celebración comenzó el 1 de octubre con el esperado desembarco de Five Nights at Freddy’s.
Freddy Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy aparecen como atuendos jugables y están acompañados de diferentes objetos cosméticos inspirados en la popular franquicia de videojuegos. Los atuendos presentan además estilos que muestran el daño sufrido por los animatrónicos.
La colaboración va más allá de la tienda. Los personajes de FNAF también tienen presencia dentro de la isla durante Fortnitemares, llevando parte de la atmósfera de la conocida pizzería de la franquicia al universo de Fortnite.
La llegada resulta especialmente significativa para la comunidad debido a que FNAF había sido durante años una de las colaboraciones más solicitadas por los jugadores.
La saga creada por Scott Cawthon comenzó en 2014 y convirtió a sus inquietantes animatrónicos en personajes reconocibles dentro de la cultura popular, expandiéndose posteriormente a libros, productos y películas.
Freddy Krueger entra en escena
La siguiente sorpresa llegó este viernes 2 de octubre. Freddy Krueger, villano de A Nightmare on Elm Street, forma parte de Fortnitemares 2026 y lleva uno de los personajes clásicos del cine de terror al videojuego.
El asesino de los sueños, reconocible por su rostro quemado, sombrero, suéter a rayas y guante con cuchillas, debutó en el cine en 1984 y se convirtió en una de las figuras más populares del género.
Fortnite tomó como referencia la versión clásica del personaje asociada con Robert Englund.
Freddy no solamente aparece como contenido cosmético. El personaje también puede encontrarse como enemigo dentro del juego durante el evento.
De esta manera, dos personajes que comparten nombre pero pertenecen a universos completamente diferentes —Freddy Fazbear y Freddy Krueger— coinciden ahora en la isla.
Hollow Knight tendrá una aparición diferente
Otra de las colaboraciones que sorprendió a los jugadores fue Hollow Knight. Sin embargo, Epic Games encontró una solución particular para incorporar a su protagonista sin alterar una de sus principales características: su pequeño tamaño.
The Knight no aparecerá como una skin convencional. El personaje llegará como Sidekick o Compañero, una función que permite que determinadas criaturas acompañen al jugador durante sus partidas.
Hollow Knight estará disponible a partir del 7 de octubre.
Las primeras fechas de Fortnitemares
Epic Games reveló un calendario con parte del contenido que irá incorporándose progresivamente durante los primeros días de octubre.
· El 1 de octubre comenzó Five Nights at Freddy’s y regresó el modo Horde Rush.
· Este 2 de octubre corresponde el turno de A Nightmare on Elm Street y Freddy Krueger.
· El 3 de octubre llegará Black Clover; el 5 será el turno de Halloween Horror Nights de Universal Studios y el 7 llegará Hollow Knight.
· Para el 8 de octubre está prevista Reload Nightmare Island, además de contenido relacionado con Stranger Things y Squid Grounds.
· El calendario adelantado por Epic llega hasta el 15 de octubre con la incorporación de nuevos Sprites, pero la compañía dejó claro que habrá más novedades.
Slender Man y Beetlejuice también se unen
Las sorpresas no terminan con los personajes que ya tienen fecha.
Fortnite confirmó otras colaboraciones que serán incorporadas progresivamente durante octubre, aunque algunas todavía no cuentan con un día específico de lanzamiento.
Entre ellas destaca Slender Man, personaje surgido de una leyenda de internet que posteriormente protagonizó videojuegos y una película.
También aparecerá Beetlejuice, el irreverente personaje popularizado por las películas dirigidas por Tim Burton.
A ellos se sumarán contenidos de Hazbin Hotel, The Purge, 99 Nights in the Forest, Obsession y Predator: Badlands.