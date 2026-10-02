Halle Berry y la demanda por maltrato a su hijo de 12 años

Un juez del condado de Los Ángeles concedió una orden de restricción temporal contra la reconocida actriz Halle Berry, a solicitud de su exesposo, Olivier Martinez.
La medida, dictada el 1 de octubre, se fundamenta en acusaciones de presunto maltrato físico hacia el hijo de la pareja, Maceo, de 12 años.
Esta resolución judicial modifica de forma temporal el régimen de convivencia del menor, estableciendo nuevos parámetros para el contacto entre Halle Berry y su hijo.
Según los expedientes judiciales consultados, la orden temporal también protege a Maceo, quien ahora tendrá un régimen de visitas específico con su madre.
Halle Berry podrá ver a su hijo los lunes, martes, sábados y domingos, en un horario comprendido entre las 10:00 y las 20:00 horas.
Sin embargo, el juez rechazó una petición adicional de Martinez para supervisar la sobriedad de Halle Berry, argumentando que la información presentada era insuficiente para imponer dicha medida.
La abogada de Halle Berry, Marina Beck, emitió un comunicado a People calificando la solicitud de Martinez como "totalmente carente de fundamento y deliberadamente engañosa".
Beck enfatizó que "decir que esta presentación carece por completo de fundamento y es deliberadamente engañosa se queda corto", refutando enérgicamente las acusaciones.
Beck añadió que Halle Berry está "profundamente triste" por la acción legal de su exesposo, pero aseguró que la actriz no permitirá que la situación la aparte de defender los intereses de Maceo y de brindarle el apoyo que necesita.
Detalles de las acusaciones
Olivier Martinez presentó la solicitud de restricción temporal con el argumento de proteger el bienestar y la seguridad de Maceo.
En su petición del 1 de octubre, Martinez afirmó que Halle Berry le habría causado "angustia emocional y mental" debido a un presunto abuso físico contra el menor. Además, el actor sostuvo que la actriz habría intentado asfixiarlo tomándolo del cuello durante un incidente.
Martinez también alegó una serie de episodios ocurridos en los últimos años, que incluyen presuntos ataques físicos contra su hijo y abuso verbal y emocional hacia él.
Cabe destacar que estas acusaciones no se establecieron como hechos probados en la orden judicial temporal, sino que son la base de la solicitud de Martinez.
La orden permanecerá vigente hasta una audiencia programada para finales de este mes, donde un juez determinará si la restricción temporal debe convertirse en permanente.
Por su parte, el abogado de Olivier Martinez, Patrick Baghdaserians, declaró a People que la principal preocupación de su cliente es la salud, el bienestar y la seguridad del menor. Baghdaserians afirmó que Martinez es "un padre amoroso que ha tratado de hacer lo mejor que puede" y que su objetivo es "proteger a este gran niño".