 Estrella Segovia Rompe el Silencio sobre el Maltrato Físico
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Estrella Segovia rompe el silencio y lanza contundente mensaje contra el "maltrato físico"

La joven guatemalteca Estrella Segovia sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de las redes sociales.

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Estrella Segovia, Estrella Segovia
Estrella Segovia / FOTO: Estrella Segovia

La creadora de contenido y contorsionista guatemalteca Estrella Segovia generó una ola de reacciones tras compartir un extenso comunicado en sus redes sociales. En el video, la joven aclaró rumores sobre su vida personal y dejó un contundente mensaje relacionado con el maltrato físico y la explotación infantil.

La joven decidió hablar luego de que surgieran múltiples especulaciones sobre las razones detrás de su aparente alejamiento de las plataformas digitales.  Entre los rumores que circularon figuraban versiones sobre un supuesto embarazo, una relación sentimental o incluso una fuga amorosa.

@estrellacuenta.oficial

Hoy me despido de una etapa que marcó mi vida. ❤️ Gracias a cada persona que estuvo aquí, que me apoyó, me defendió, me hizo reír y creció conmigo. También quiero decir algo antes de irme: no todo lo que ven en redes sociales es real. Muchas historias, rumores y especulaciones que inventaron sobre mí nunca fueron verdad. A veces las personas hablan sin conocer absolutamente nada de la realidad detrás de una pantalla. Me voy tranquila, siendo fiel a quien realmente soy. Gracias por tanto amor, por cada mensaje y por acompañarme en este camino Aclaración: Sebastián Segovia no es mi Papá biológico y tampoco figuró ser mi padre. estrellasegovia🌟

♬ sonido original - ⭐️Estrella⭐️

Sin embargo, la joven fue muy tajante al desmentir toda esa información y sorprender con otras declaraciones. "Todas las especulaciones que se han dado de mi retiro en redes sociales son completamente falsas. No estoy embarazada, no me he escapado con nadie y nunca he tenido novio", expresó en su publicación.

En su mensaje, la guatemalteca comenzó agradeciendo el respaldo que recibió durante su trayectoria en redes sociales, televisión y como contorsionista, destacando el cariño y apoyo genuino de muchos seguidores. Además, reveló que actualmente vive junto a su bisabuela y su tía abuela maternas, quienes, según explicó, la han escuchado, acogido y protegido durante este proceso personal.

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Pero uno de los puntos que más llamó la atención fue la reflexión que hizo sobre el trato hacia las mujeres y la difusión de información falsa en internet. "Piensen que en su hogar siempre hay una mujer, sea su madre, su esposa, su hija o su hermana", escribió, en referencia a quienes se han dedicado a difamarla y alimentar el morbo alrededor de su vida.

La publicación tomó un tono aún más fuerte cuando Estrella Segovia explicó que su decisión responde a un deseo de enfocarse en sí misma y vivir la etapa que considera adecuada para su edad.

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La estrella británica famosa por interpretar a Gilly en Game of Thrones, rompe el silencio sobre el episodio que cambió su vida para siempre.

"Quiero vivir una vida tranquila, saludable, feliz y en paz", afirmó, dejando claro que busca alejarse de presiones y responsabilidades que no considera necesarias en este momento. Sin embargo, el cierre de su mensaje fue el que más impacto generó entre sus seguidores, al pronunciarse directamente contra situaciones de violencia y abuso.

"No a la explotación infantil, no al maltrato físico, emocional y psicológico", escribió.

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