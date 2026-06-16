Hospital San Juan de Dios registra 66 casos de Covid-19

El Hospital General San Juan de Dios dio a conocer este martes, 16 de junio, que se tiene registro de 66 casos activos de Covid-19, de los cuales 43 corresponden a personal sanitario y 23 a pacientes.
Según la información compartida por las autoridades hospitalarias, los contagios se han dado principalmente en los servicios de Hemato-Oncología, Nefrología y Medicina Interna, por lo que se mantiene el monitoreo correspondiente.
Como parte de sus procesos permanentes de vigilancia epidemiológica, el centro asistencial mantiene acciones de prevención, control y bioseguridad, las cuales son coordinadas por medio del Departamento de Epidemiología.
Desde el 9 de junio se activaron mecanismos internos de monitoreo que han permitido la detección oportuna de casos y la implementación inmediata de medidas de contención, garantizando la continuidad de los servicios de atención.
Entre las acciones reforzadas se incluye el uso obligatorio de mascarilla, lavado frecuente de manos y capacitación al personal, entre otros. Además, el hospital aseguró que se cuenta con disponibilidad suficiente de equipo de protección personal, tanto para salubristas como pacientes.
Uso obligatorio de mascarilla
El Hospital General San Juan de Dios informó este martes que, con el objetivo de fortalecer la prevención y el control de enfermedades respiratorias, se solicita a todas las personas que ingresen como visitantes utilizar mascarilla KN-95 dentro de las instalaciones hospitalarias.
De igual forma, reiteró su compromiso con la salud de la población y aseguró que se está actuando con base en los lineamientos técnicos e institucionales correspondientes y con un enfoque de brindar atención médica de calidad.
Acerca del Covid-19
El Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2, identificado por primera vez en 2019. Esta enfermedad se propagó rápidamente por todo el mundo, provocando una pandemia que afectó la salud, la economía y la vida cotidiana de millones de personas. Sus síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, cansancio y dificultad para respirar, aunque pueden variar en gravedad.
Para reducir su propagación, se implementaron medidas como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la vacunación, las cuales contribuyeron significativamente al control de la enfermedad.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7