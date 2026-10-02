Højlund empuja a Jorge Jesus tras homenajear a Cristiano

El delantero danés Rasmus Højlund protagonizó un polémico episodio tras la derrota de Dinamarca ante Portugal por 4-2, en partido de la UEFA Nations League disputado el jueves en el estadio Parken de Copenhague. El atacante del Napoli no solo igualó temporalmente el marcador con un gol al estilo de su ídolo Cristiano Ronaldo, sino que al final del encuentro dio un empujón al seleccionador portugués Jorge Jesus.
Rasmus Højlund marcó el 2-2 en el minuto 53 con un delicado toque de vaselina ante Diogo Costa. Inmediatamente corrió hacia la esquina y realizó la icónica celebración del "Siuuu", el salto característico de Ronaldo. El gesto adquirió especial relevancia porque el astro portugués había abandonado la concentración de la selección un día antes, tras un desencuentro con Jesus por su falta de minutos en el partido anterior ante Noruega.
El enojo de Rasmus Højlund
Al término del encuentro, mientras se producían los habituales saludos, Højlund y Jesus se intercambiaron palmadas en el pecho. El danés, con gesto serio, apartó al técnico de 72 años con un empujón en el pecho antes de alejarse. Jesus respondió con una sonrisa y no hubo mayor confrontación. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde muchos aficionados interpretaron el gesto como una muestra de apoyo a Ronaldo.
En declaraciones posteriores, Højlund explicó su celebración: "Es solo un homenaje a un hombre que puede haber llegado al final de su carrera en la selección después de lo que ha pasado. Solo quería rendirle homenaje una vez más. No tiene nada que ver con falta de respeto. Él es mi gran ídolo". También señaló que quería enviar un mensaje contundente: si Portugal no valora a Cristiano, hay mucha gente en el mundo a la que ha inspirado y que sigue admirándolo.
Por su parte, Jorge Jesus restó importancia al incidente. "No sé qué le impulsó a hacerlo. Quizá no le caigo bien por algún motivo. Todavía es un chaval y no tengo ninguna intención de enfadarme. Solo hago mi trabajo. El futbol puede ser emotivo. A veces los jugadores reaccionan en el calor del momento y hay que entenderlo. No haré un gran asunto de esto. Para mí está terminado. Lo respeto y espero el mismo respeto de él. Hay cosas más importantes que un solo episodio", declaró el técnico.
Portugal se impuso con goles de João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha y João Félix, y mantiene el pleno de puntos en el grupo.