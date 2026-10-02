Transportistas se pronuncian tras exención a combustibles

Desde la entrada en vigencia del Decreto 22-2026, la Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, los precios en los expendios de carburantes ya reflejan una reducción en el mercado guatemalteco.
La normativa suspende el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) en los combustibles, lo que significa ahorros directos para los consumidores: Q9.05 por galón en gasolina superior, Q8.33 en gasolina regular y Q6.45 en diésel.
Actualmente, en el área metropolitana, los precios por galón son: gasolina regular Q34.89, superior Q36.19 y diésel Q41.69.
Ante este escenario, el gremio de transporte extraurbano de pasajeros se pronunció en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, sobre el impacto que se ha tenido en sus operaciones con los nuevos precios.
Carlos Vides, presidente de la Junta Directiva de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), y Gamaliel Chin, presidente de la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas, explicaron que, aunque los combustibles bajaron, no es posible disminuir de inmediato las tarifas de transporte.
Vides explicó que el aumento previo en las tarifas no fue desmesurado, rondando apenas dos o tres quetzales según información de los transportistas. Sin embargo, recordó que otros costos operativos como repuestos, aceites y llantas se mantienen elevados, ya que el precio internacional del petróleo no ha presentado reducciones significativas.
Por su parte, Gamaliel Chin aseguró que las tarifas actuales se mantendrán, pues la exención de impuestos no resuelve el problema de fondo. Argumentó que "el precio internacional está sujeto a variables que escapan al control local" y que compensar a los consumidores requeriría una intervención mayor, como un fondo de compensación.
¿Qué se necesita para bajar las tarifas?
Chin detalló que, para que las tarifas regresaran a los niveles previos a la crisis, el galón de diésel debería costar alrededor de Q30. Al inicio de la crisis el precio era de Q28, y alcanzar los Q30 solo sería posible con la eliminación total de impuestos y la implementación de un apoyo económico adicional.
Vides también respaldó la propuesta de una ayuda focalizada para el sector, además de la exención de impuestos, subrayando que hasta un 40% del costo operativo de los transportistas depende solo del diésel. Alertó sobre la incertidumbre de qué ocurrirá después de diciembre, cuando finalicen las medidas temporales.
En relación al debate sobre si la baja del combustible debería traducirse automáticamente en tarifas más bajas, los líderes gremiales coincidieron en que "no existe sustento técnico para reducirlas de inmediato". Explicaron que el impacto real de las alzas acumuladas supera por mucho el alivio reciente y que otros insumos esenciales para la operación también han subido más de un 30% a 40%.
Respecto a la ley de precios máximos para el diésel, Chin aclaró que una reducción del precio a Q39 por galón podría haber permitido cierto alivio en las tarifas, pero insistió en que el proceso falta de transparencia y el rezago en otros costos han limitado esa posibilidad. Ambos dirigentes reiteraron la urgencia de que el gobierno defina y ejecute medidas concretas y focalizadas antes de que termine el año.