La Selección de Guatemala se despidió de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/27 luego de caer 4-1 ante Canadá en el partido de vuelta de los cuartos de final, resultado que dejó un contundente 7-3 en el marcador global. Aunque la Azul y Blanco consiguió adelantarse gracias a una anotación de Óscar Santis, el conjunto canadiense reaccionó y terminó imponiéndose con los tantos de Jonathan David, Tani Oluwaseyi, en dos ocasiones, y Tajon Buchanan.
Tras finalizar el encuentro, la Selección de Canadá tuvo un gesto de deportividad hacia Guatemala a través de sus redes sociales. El combinado norteamericano publicó una fotografía en la que aparece Aaron Herrera compartiendo un abrazo con dos futbolistas rivales, con quienes coincidió durante su etapa en el CF Montreal. La imagen estuvo acompañada de un mensaje que destacó el respeto entre ambas selecciones, independientemente del resultado: "Respeto en la victoria y en la derrota. Hasta la próxima, Guatemala".
Lo que viene para Guatemala en 2027
Con la eliminación consumada, Guatemala deberá concentrarse ahora en su próximo desafío: conseguir un boleto para la Copa Oro 2027. Para ello, tendrá que disputar la ronda preliminar del certamen, que contempla eliminatorias de ida y vuelta programadas entre el 25 y el 30 de marzo del próximo año. En total, serán siete series y los equipos que resulten vencedores obtendrán su clasificación directa a la fase final del torneo de selecciones de Concacaf.
Por el momento, la Bicolor permanece a la espera de conocer a su próximo adversario, cuya identidad se definirá cuando concluyan los compromisos pendientes de los cuartos de final de la Liga A y se completen las competiciones de las Ligas B y C. Guatemala buscará volver a ser protagonista en la Copa Oro, luego de su destacada participación en la edición de 2025, cuando alcanzó las semifinales y terminó en el tercer lugar tras caer 2-1 frente a Estados Unidos. Ahora, el equipo nacional tendrá una nueva oportunidad para demostrar su crecimiento y asegurar su presencia en la próxima cita regional.