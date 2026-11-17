Wayne Rooney, una de las máximas leyendas del Manchester United y de la selección de Inglaterra, sorprendió al revelar que durante su carrera profesional atravesó una profunda crisis emocional que lo llevó a pensar en quitarse la vida. El exdelantero compartió esta difícil experiencia en el pódcast Life at the Midpoint, donde habló abiertamente sobre sus problemas con el alcohol, la depresión y las dificultades personales que enfrentó mientras se encontraba en uno de los mejores momentos de su trayectoria deportiva.
Durante la conversación, Rooney recordó que su relación con la bebida llegó a convertirse en un problema que afectó considerablemente su vida fuera de las canchas. "Cuando bebía, me encerraba en mi casa durante dos días y solo bebía. Eso fue en el mejor momento de mi carrera", confesó el exfutbolista. Asimismo, reconoció que atravesaba una situación emocional complicada que intentaba ocultar a las personas de su entorno, mientras encontraba en el fútbol el único espacio donde se sentía tranquilo y seguro.
Rooney hace fuerte confesión
La confesión más impactante llegó cuando describió los pensamientos que lo acompañaron durante aquella etapa. "Ahora pienso en ello y veo que fui egoísta, pero estaba pasando por algo con lo que realmente lo pasaba mal. Traté de esconderlo todo. Estaba en un momento en el que piensas en suicidarte. No quería estar con nadie. No quería ver a gente en las calles, no quería entrar a una tienda. Solo estaba cómodo en un campo de fútbol, pero el resto me costaba mucho", expresó Rooney.
También explicó que, en aquel entonces, evitaba pedir ayuda porque sentía la presión de ocultar sus problemas y mantener una imagen de fortaleza. Según reconoció, buscar apoyo habría significado sentirse "menos hombre", debido a la mentalidad que predominaba en el entorno del fútbol profesional.
Ahora, alejado de las canchas, Rooney ha encontrado una nueva faceta como comentarista deportivo y columnista de opinión para la BBC, después de construir una de las carreras más destacadas del fútbol inglés. Sin embargo, sus recientes declaraciones muestran una realidad que durante mucho tiempo permaneció detrás de su éxito deportivo: las dificultades emocionales también pueden afectar a los deportistas de élite. Con su testimonio, el exjugador pone sobre la mesa la importancia de hablar sobre la salud mental, romper los estigmas relacionados con la vulnerabilidad y comprender que pedir ayuda no representa una debilidad, sino un paso fundamental para afrontar los momentos más difíciles.