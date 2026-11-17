Una mujer resultó herida tras un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este martes, 17 de noviembre, en el anillo Periférico, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad mantienen presencia en el área.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien fue localizada en el interior de un vehículo.
Tras ser estabilizada, la paciente fue trasladado en estado delicado a la emergencia de un centro asistencial.