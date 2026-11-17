El presidente Bernardo Arévalo anunció este martes, 17 de noviembre, que sancionó el Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, una normativa que busca fortalecer la protección de los sistemas informáticos del país y enfrentar las amenazas digitales.
Por medio de su cuenta de la red social X, el mandatario compartió una imagen del momento en el que suscribe la normativa para que puedan ser puestos en marcha los lineamientos que aprobó recientemente el Congreso de la República.
"La modernización del Estado ha sido siempre nuestro compromiso, y estamos cumpliendo. Hoy he sancionado el Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, un pilar clave dentro de nuestra estrategia de Transformación Digital", escribió el funcionario.
Agregó que "este cambio histórico" garantiza la protección de la infraestructura crítica, combate los delitos informáticos y resguarda la seguridad digital de toda la población.
"Estamos construyendo un Estado más seguro, transparente y capaz de responder a los desafíos de hoy y mañana", enfatizó Arévalo.
Acerca de la normativa
El pasado 3 de noviembre, el Congreso de Guatemala aprobó con 121 votos la Ley Marco de Ciberseguridad (Decreto 26-2026), declarada de urgencia nacional. Esta normativa establece una estructura institucional para prevenir, perseguir y responder a los delitos digitales que afectan a las instituciones estatales.
La legislación introduce disposiciones administrativas, penales y procesales, junto a mecanismos de prevención, investigación y cooperación internacional, a fin de enfrentar amenazas digitales y responder a la transformación tecnológica. El nuevo marco legal busca combatir la vulnerabilidad en sistemas, proteger la privacidad y evitar el uso indebido de datos.
La normativa también refuerza las capacidades institucionales para identificar y sancionar ciberdelitos, resguardar datos y definir procedimientos claros para la investigación digital, además de promover la cooperación internacional, todo bajo una perspectiva de respeto a los derechos y garantías fundamentales.
Entre los antecedentes que impulsaron la ley figuran incidentes cibernéticos recientes, como los ocurridos en el Ministerio de Relaciones Exteriores (2022), el Ministerio de Finanzas Públicas (2023), el Ministerio de Educación (2024) y casos del 2026 en la Dirección General de Control de Armas y Municiones y el portal Tu Empleo.
Dentro de las nuevas instituciones creadas por la ley destaca el Consejo Nacional de Ciberseguridad (Conciber), dirigido por el Presidente de la República e integrado por ministros y autoridades del área de seguridad e inteligencia. Asimismo, se establece la Dirección Nacional de Ciberseguridad (Diciber) como órgano técnico-operativo adscrito al Ministerio de Gobernación.
La normativa contempla una fiscalía especializada en el Ministerio Público para investigar ciberdelitos, una Red 24/7 Guatemala como punto de contacto permanente, una unidad forense informática en el Inacif y órganos jurisdiccionales dedicados.
A nivel penal, la ley tipifica delitos como acceso e interceptación ilícita, ataques a datos y sistemas informáticos, falsificación informática, apropiación de identidad, fraude informático y abuso de dispositivos, con penas de prisión proporcionales a la gravedad de cada acción.