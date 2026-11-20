Ministerio Público brinda detalles sobre investigación del caso Foppa - Aguilar
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Ministerio Público brinda detalles sobre investigación del caso Foppa - Aguilar
Suman 10 personas detenidas por hechos ocurridos después del ataque perpetrado en el Campo Marte.
- por Nancy Alvarez
- 15:19, Nov 20 2026
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