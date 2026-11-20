La exvicepresidenta Roxana Baldetti fue trasladada de nuevo a su residencia, luego de ser atendida en el Hospital General San Juan de Dios, a donde fue ingresada en horas de la tarde del pasado jueves, 19 de noviembre, por temas de salud de los que no se han ampliado detalles.
El centro asistencial confirmó ayer, poco después de las 21:00 horas, que ya se le había dado egreso a la paciente y que su retorno se manejó en coordinación con el Sistema Penitenciario.
En tanto, las autoridades correspondientes informaron que la privada de libertad fue trasladada de nuevo a su vivienda, donde ha permanecido en los últimos meses, y no se concretó su retorno al centro preventivo Santa Teresa, en la zona 18 capitalina, a pesar de la orden judicial que se emitió hace dos semanas.