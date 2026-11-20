Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes, 20 de noviembre, en el Anillo Periférico y 26 calle, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. Esta situación genera afectaciones en la circulación vehicular en el sentido hacia el sur.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT), un automóvil quedó empotrado contra un poste de concreto. Además de dañar esta estructura, destruyó parcialmente un poste de aluminio y dos bolardos.
La institución detalló que, según los datos iniciales sobre este caso, el conductor se encuentra en aparente estado de ebriedad, por lo que los agentes coordinaron el apoyo de las autoridades competentes para el procedimiento correspondiente.
"Recuerda, si ingieres bebidas alcohólicas, no conduzcas", expresó la PMT al difundir detalles de este caso, a la vez que solicitó a los usuarios del sector afectado tomar las precauciones necesarias.
Las autoridades aseguraron que trabajan para mejorar la movilidad en este importante tramo, donde permanece obstaculizado el carril derecho.