Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), capturaron la tarde de este jueves 19 de noviembre, a una persona proveniente de Cancún, México, por existir una orden de captura con fines de extradición hacia los Estados Unidos de América.
La detención ocurrió en el primer nivel, salida de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, cuando Manuel Alejandro Marín Contreras, también conocido como Ernesto Hernández y alias "El Gordo", de 33 años, de nacionalidad guatemalteca, arribó al país.
El detenido tenía una orden de captura con fines de extradición hacia los Estados Unidos por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene cocaína; fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene cocaína.
Una investigación de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley identificó una organización de narcotráfico que operaba en Norte, Centro y Sur América y que era responsable de importar grandes cantidades de cocaína a dicho país del norte, indicó el Ministerio Público (MP).
La investigación identificó al requerido como uno de los miembros de la organización, quien, desde aproximadamente 2017 hasta por lo menos agosto de 2026, era responsable de transportar, dirigir y administrar una parte de las actividades de tráfico de cocaína de la organización en Guatemala y otros lugares.
Con esta captura, suman tres personas requeridas en extradición capturadas en el transcurso de este jueves.
Durante la mañana fueron detenidos un mexicano y un guatemalteco en la 19 calle y 7ª avenida, zona 1.
Con estas detenciones suman 44 extraditables capturados este año, de los cuales 28 son por narcotráfico y 16 por otros delitos.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*