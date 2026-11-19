El excampeón mundial del peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el estadounidense Terence Crawford hizo graves señalamientos contra el Consejo y salió en defensa del guatemalteco Lester Martínez ante la negativa de que no le dieron la oportunidad de ir por el título mundial de dicha categoría ante el mexicano Saún "Canelo" Álvarez.
Luego de que el Consejo Mundial de Boxeo, a través de su presidente Mauricio Suleimán, explicara que Lester Martínez (campeón interino) no tenía la capacidad ni el nivel para retar a "Canelo", Terence Crawford emitió un pronunciamiento en sus redes sociales que abre nuevamente una herida entre la relación de Crawford y el CMB, el cual protege a Álvarez.
"No lo entiendo. Es una locura cómo Mauricio Suleimán (@wbcmoro) dice que Lester (Martínez) no es lo suficientemente bueno para pelear contra @Canelo (Saúl Álvarez), pero Mbilli sí lo era", acusó directamente el exboxeador a la máxima autoridad del boxeo.
Terence Crawford no se quedó solo con esa aseveración, sino continúo con lo siguiente: "Este es el tipo de cosas que no me gustan de estos organismos de sanción, eligen y escogen".
Por último, Crawford se hace una pregunta, la cual incomoda y sacude el mundo del boxeo profesional: "¿Cómo es que ser el campeón interino (Lester Martínez) no es lo suficientemente bueno para una oportunidad al campeonato?".
CMB niega a Lester el derecho de pelear con Saúl Álvarez
Durante la 64.ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la cual se realizó del 8 al 13 de noviembre en el Palacio Mundo Imperial de Acapulco, Guerrero, México, las máximas autoridades del boxeo rechazaron la pelea entre el guatemalteco Lester Martínez y el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.
Este día, la página en Facebook, Libra x Libra, publicó una serie de videos donde el representante de Lester Martínez, y el mismo pugilista guatemalteco se dirigen a los integrantes del Consejo Mundial de Boxeo, entre ellos su presidente Mauricio Sulaimán, y les piden autorizar la pelea entre el actual campeón interino y campeón absoluto del peso supermediano del CMB (168 libras).
Ante dicha petición, Mauricio Suleimán, presidente del CMB, preguntó si el boxeador nacional no tenía alguna pelea en Guatemala próximamente, a los que el representante de Lester dijo: "Realmente no tenemos nada, nos encantaría armar una pelea en Guatemala".
"Entonces, en este momento, la pelea de "Canelo" es muy reciente y Álvarez busca un perfil más alto y ahí es donde estamos tomando el mejor cuidado para que las cosas sucedan. Así que volveremos una vez cuando "Canelo" decida cuál es la situación con su contrato", señaló Mauricio Suleimán.