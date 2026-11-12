 David Faitelson y su venenoso mensaje para Lester Martínez
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David Faitelson y su venenoso mensaje para Lester Martínez

El polémico periodista mexicano se decantó en elogios para el boxeador “Canelo” Álvarez, quien por el momento no tiene a Lester dentro de sus prioridades.

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David Faitelson envía mensaje donde menciona a Lester Martínez
David Faitelson envía mensaje donde menciona a Lester Martínez / FOTO: EFE y TUDN
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El polémico y reconocido periodista mexicano, David Faitelson, cambió de escenario y dejó por un lado el futbol para hablar de boxeo, y de esa forma, referirse a la negativa que hubo para una próxima pelea entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el guatemalteco Lester Martínez.

Para David Faitelson el tema está claro: Lester Martínez "o quien sea" no es rival para "Canelo" en el peso supermediano.

"Lester Martínez o quien sea..."El Canelo" no tiene rivales en los súper medianos...Si quiere terminar con gloria su carrera, debe subir con Bivol o sacar del retiro a Crawford", señaló el periodista mexicano.

En esa línea, David Faitelson amplía: "¿Se imaginan una "Canelo"-Bivol o un "Canelo"-Crawford en el estadio Banorte -estadio Azteca-? Juégatela, "Canelo". ¿Qué puedes perder? Dinero te sobra...".

Por el momento, no habrá pelea entre "Canelo" y Lester Martínez

Durante la 64.ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la cual se realiza desde el pasado 8 de noviembre (finaliza el 13) en el Palacio Mundo Imperial de Acapulco, Guerrero, México, las máximas autoridades del boxeo rechazaron la pelea entre el guatemalteco Lester Martínez y el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

Lester Martínez se dirigió ayer a los integrantes del Consejo Mundial de Boxeo, entre ellos su presidente Mauricio Sulaimán, y les pidió autorizar la pelea entre el actual campeón interino y campeón absoluto del peso supermediano del CMB (168 libras), Saúl Álvarez.

Ante dicha petición, Mauricio Suleimán, presidente del CMB, dijo: "En este momento, la pelea de "Canelo" es muy reciente y Álvarez busca un perfil más alto y ahí es donde estamos tomando el mejor cuidado para que las cosas sucedan. Así que volveremos una vez cuando "Canelo" decida cuál es la situación con su contrato".

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo también explicó que, personalmente habló con Saúl Álvarez y éste le dijo que sí está dispuesto realmente a pelear con Lester Martínez, pero lo quiere hacer en la etapa más grande posible.

CMB rechaza petición de Lester Martínez de pelear con “Canelo” Álvarez

Durante su intervención, el boxeador guatemalteco dijo: “Estoy aquí para poder hacer valer el derecho el que Consejo le puso al campeón interino, de poder pelear contra el campeón absoluto”.

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