Rechazan petición de Lester Martínez de pelear con “Canelo”

Durante la 64.ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la cual se realiza desde el pasado 8 de noviembre (finaliza el 13) en el Palacio Mundo Imperial de Acapulco, Guerrero, México, las máximas autoridades del boxeo rechazaron la pelea entre el guatemalteco Lester Martínez y el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.
Este día, la página en Facebook, Libra x Libra, publicó una serie de videos donde el representante de Lester Martínez, y el mismo pugilista guatemalteco se dirigen a los integrantes del Consejo Mundial de Boxeo, entre ellos su presidente Mauricio Sulaimán, y les piden autorizar la pelea entre el actual campeón interino y campeón absoluto del peso supermediano del CMB (168 libras).
"Vengo representando a Lester Martínez y como sabes, tuvo una pelea tremenda y creo que se puso en posición de convertirse obligatoriamente para un título contra "Canelo" Álvarez", señaló el representante del pugilista nacional.
Ante dicha petición, Mauricio Suleimán, presidente del CMB, preguntó si el boxeador nacional no tenía alguna pelea en Guatemala próximamente, a los que el representante de Lester dijo: "Realmente no tenemos nada, nos encantaría armar una pelea en Guatemala".
"Entonces, en este momento, la pelea de "Canelo" es muy reciente y Álvarez busca un perfil más alto y ahí es donde estamos tomando el mejor cuidado para que las cosas sucedan. Así que volveremos una vez cuando "Canelo" decida cuál es la situación con su contrato", señaló Mauricio Suleimán.
El presidente del Consejo Mundial de Boxeo también explicó que, personalmente habló con Saúl Álvarez y éste le dijo que sí está dispuesto realmente a pelear con Lester Martínez, pero lo quiere hacer en la etapa más grande posible.
Asimismo, Suleiman confirmó que Martínez tiene derecho a una pelea más por la defensa del título del peso supermediano y que tendrán un mes para planificar dicho combate, ya con todos los parámetros que pide el CMB.
Habla Lester Martínez
El boxeador petenero también tuvo la oportunidad de dirigirse directamente al presidente mauricio Suleimán, y le dijo: "Gracias por la oportunidad de estar en esta convención. Hace cuatro años vine con el título latino".
Lester Martínez siguió: "Más allá de pedir una siguiente oportunidad, estoy aquí para poder hacer valer el derecho el que Consejo le puso al campeón interino, de poder pelear contra el campeón absoluto y ojalá se de esa gran oportunidad. Viva México, viva Guatemala y viva la familia del Consejo Mundial de Boxeo".
De esta forma, la 64.ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) deja un mal sabor de boca para Guatemala, debido a que Lester Martínez debe ir a una pelea por la defensa de su título interino y más adelante podría darse el tan anhelado combate por el cual trabaja y suela Lester Martínez: ante Saúl "Canelo" Álvarez.