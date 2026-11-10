Lester Martínez entre los posibles rivales del 'Canelo'

Tras recuperar el cinturón de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer por decisión unánime a Christian Mbilli el 31 de octubre en Arabia Saudita, Saúl "Canelo" Álvarez encara 2027 con un panorama de opciones que su entrenador Eddy Reynoso ha detallado en distintos medios durante la 64ª Convención del organismo en Acapulco. Reynoso dejó claro que el equipo busca revanchas de alto perfil, aunque reconoce que la obligación de defender el título podría imponer otro camino.
La prioridad declarada por el estratega mexicano apunta a Terence Crawford y Dmitry Bivol. "Ojalá y Crawford vuelva del retiro, porque es una revancha a la que apuntamos o una revancha con Bivol, aunque ya veremos qué viene el año que entra", afirmó Reynoso. En otra declaración reiteró: "A mí me gusta mucho la posibilidad de una revancha con Crawford, es la que vamos a buscar, o como ya dije, con Bivol". Crawford, quien le arrebató los cuatro títulos a Canelo en septiembre de 2025, se encuentra retirado, por lo que el equipo espera convencerlo de regresar. Bivol, que lo derrotó en 2022 en el peso semipesado, permanece activo y representa otra espina clavada para Álvarez.
Lester Martínez también apunta a ser rival de 'Canelo' Álvarez
En paralelo, la figura de Lester Martínez, campeón interino del CMB en las 168 libras, se perfila como la opción mandatoria más inmediata. Reynoso no descartó el enfrentamiento y subrayó que están preparados: "Vamos a ver qué es lo que pasa, por eso estamos aquí en la convención y estamos listos para el que sea". Sobre el guatemalteco añadió que "todos los que están clasificados quieren esa oportunidad" y que al final "vamos a ver qué es lo que pasa y qué dicen también los promotores". Aunque el equipo de Canelo prefiere las revanchas o una unificación, una orden del CMB podría convertir a Martínez en el rival obligatorio para la primera defensa.
De cara al calendario, Reynoso indicó que Álvarez ya trabaja en lo físico y apunta a regresar entre marzo y mayo de 2027, con la posibilidad de dos o tres combates en el año. También mencionó al cubano Osleys Iglesias, monarca de la FIB, como alternativa atractiva para unificar títulos: "también me gusta Iglesias; vamos a ver". Así, mientras el deseo del equipo se centra en Crawford o Bivol, la mandatoria con Lester Martínez permanece como la vía más realista a corto plazo si las negociaciones de alto perfil no avanzan.