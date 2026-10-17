Lester Martínez cumple 31 años este 17 de octubre de 2026

Este sábado 17 de octubre de 2026 es un día especial para el boxeador guatemalteco Lester Martínez, quien arriba a sus 31 años de edad en medio del sabor más grande del deporte: ser el referente número uno del boxeo chapín.
Lester Normandy Martínez Tut nació el 17 de octubre de 1995 en Melchor de Mencos, municipio del departamento de Petén, y creció en el barrio La Candelaria en San Benito, Petén, donde más adelante se convertiría en el mejor boxeador de la historia.
De niño era muy inquieto, platicador y alegre. Al principio, su gran pasión y la de su familia era el futbol, pero a los 12 años su rumbo cambió cuando se involucró en el boxeo.
Lo que comenzó casi como un juego o una curiosidad en su escuela, se transformó rápidamente en una vocación estricta y una promesa personal de superación para apoyar a su familia.
Comenzó a destacar de inmediato en el ámbito amateur, ganando el campeonato nacional infantil en 2009 en la categoría de -54 kg.
Lester Martínez conquistó varias medallas y estuvo cerca de ser un boxeador olímpico, pero los destinos ya estaban escritos para que de atleta federado pasara a profesional. El cambio que impulsó su carrera.
Lester Martínez, boxeador profesional
Debutó como profesional en abril de 2019 ante el pugilista nicaragüense Ricardo el "Matador" Mayorga y ha mantenido un impresionante récord invicto en la categoría de peso supermediano (168 libras). Actualmente, Lester Martínez en campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo.
Como profesional, Lester Martínez ha peleado en 21 oportunidades donde ha logrado 20 triunfo y uno terminó en empate.
Actualmente, Lester espera conocer a su siguiente rival, pelea la cual podría ser en Guatemala.
Posteriormente podría retar directamente al campeón absoluto del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.