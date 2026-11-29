El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, anunció un proceso de restructuración a lo interno de la Policía Nacional Civil (PNC) por lo que fueron removidos 144 integrantes. El jefe del interior explicó que entre el personal dado de baja hay cinco comisarios y 104 agentes policiales.
El funcionario aseguró que "hay decisiones que no pueden postergarse cuando está en juego la seguridad de nuestro país". Asimismo, explicó que desde el inicio de su gestión se realizó un proceso de evaluación y reestructuración de la PNC con el objetivo de contar con una institución más eficiente, profesional y comprometida con los guatemaltecos.
Villeda explicó que dentro de los 144 integrantes de la PNC removidos hay cinco comisarios, dos subcomisarios, 20 oficiales, tres inspectores, 10 subinspectores y 104 agentes de la policía.
"Tenemos claro que el uniforme confiere autoridad para servir a la población y quien se aparta de ese propósito no tiene cabida en la institución", aseguró el jefe del Interior en cuanto al proceso de remoción del personal.
En otras noticias: El sospechoso de participar en una masacre de ocho personas fue detenido luego de regresar en un vuelo de retornados de EE. UU.
Pide ejercer la autoridad de la PNC como es debido
En ese sentido, Villeda agregó que "quien utiliza la autoridad que le confiere el Estado y no la ejerce como es debido, no será tolerado, porque traiciona la confianza que se ha depositado en él".
Quiero dirigirme a las y los policías que todos los días salen a las calles, enfrentan riesgos y cumplen honestamente con su deber, porque estas decisiones también son por ustedes y en honor a la memoria de quienes dieron su vida en cumplimiento del deber protegiendo la seguridad de los guatemaltecos", declaró.
Villeda aseguró que por ellos y por quienes siguen sirviendo con honor tiene la obligación de preservar la integridad y el prestigio de la policía.
"La misión de la PNC es proteger y servir, la cual no solo una frase para repetir en las ceremonias, es una obligación que debe demostrarse en cada actuación", agregó el ministro del Interior.
Agregó que "la confianza de los guatemaltecos no se exige por llevar un uniforme, se gana por la conducta de quien lo porta"
Todos los que tenemos la responsabilidad de combatir el crimen y brindar seguridad estamos obligados a actuar con integridad, transparencia y respeto a la ley", finalizó Villeda.