Un terremoto de magnitud 5.0 sacudió la mañana del sábado 28 de noviembre la zona costera de California, Estados Unidos, y generó momentos de tensión entre los habitantes. El movimiento telúrico tuvo su epicentro a solo 6 kilómetros de Manhattan Beach y una profundidad de 12.2 kilómetros, condiciones que favorecieron que se percibiera con fuerza en distintos puntos de la región.
De acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo ocurrió alrededor de las 9:30 horas, tiempo local. Inicialmente, su magnitud fue estimada en 4.7, pero posteriormente fue ajustada a 5.0. El movimiento se sintió en un radio de aproximadamente 200 kilómetros.
Tras el terremoto, comenzaron a circular videos en plataformas digitales que muestran la intensidad del movimiento y las reacciones de algunas personas durante el temblor.
Descartan alerta de tsunami
Por su parte, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) descartó la emisión de una alerta de tsunami. Sin embargo, indicó que mantendría el monitoreo del nivel del mar durante las horas posteriores al evento.
El USGS también informó que el terremoto forma parte de una secuencia sísmica de 39 eventos y advirtió sobre una probabilidad del 80 % de que se registren réplicas de magnitud similar durante los próximos días. Por ello, recomendó a los habitantes mantenerse atentos ante cualquier nuevo movimiento.
Hasta el momento de la publicación de esta información, las autoridades no habían confirmado víctimas ni daños estructurales. No obstante, se reportaron afectaciones en la actividad aérea y un comportamiento inusual en la refinería Chevron. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre las consecuencias del fenómeno.