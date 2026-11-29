La Copa Intercontinental 2026 ya tiene definidos sus enfrentamientos, luego de que el Palmeiras brasileño consiguiera el último boleto para completar el cuadro del torneo. El conjunto sudamericano aseguró su clasificación tras vencer por 1-0 al Estudiantes de La Plata, de Argentina, resultado que le permitirá medirse ante el Toluca mexicano en el denominado Derbi de las Américas. Este encuentro se disputará el próximo 9 de diciembre, en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, Catar, donde ambos equipos buscarán avanzar a la siguiente ronda.
La competición continuará el 12 de diciembre con la disputa de la Copa Challenger, también en el estadio Jassim bin Hamad. En esta instancia, el ganador del enfrentamiento entre Palmeiras y Toluca tendrá que medirse ante el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, equipo que consiguió su lugar tras derrotar por 2-1 al Al Ahli saudí el pasado 19 de septiembre, en el estadio Loftus Versfeld de Pretoria. El duelo representará una nueva oportunidad para que los clubes participantes demuestren su capacidad y luchen por un lugar en el partido decisivo.
El PSG espera rival en la Copa Intercontinental
El equipo que consiga imponerse en la Copa Challenger obtendrá el último cupo para la gran final, en la que ya espera el París Saint-Germain. El conjunto francés, dirigido por el entrenador español Luis Enrique Martínez, llega a esta instancia como campeón de la Liga de Campeones de Europa y vigente ganador de la Copa Intercontinental. De esta manera, el representante europeo aguardará al vencedor de la fase previa para conocer a su rival en el encuentro que definirá al nuevo monarca del fútbol internacional.
La final está programada para el 16 de diciembre, en el estadio Ahmad bin Ali de Doha, escenario donde el PSG conquistó el título de la edición anterior tras superar al Flamengo brasileño en una dramática tanda de penaltis. Con los cruces establecidos, la Copa Intercontinental 2026 se encamina hacia una definición que reunirá a representantes de distintas confederaciones y ofrecerá a los clubes participantes la posibilidad de alcanzar la gloria internacional. La expectativa estará puesta en los enfrentamientos de diciembre, que determinarán quién tendrá el privilegio de disputar el trofeo frente al vigente campeón.