Autoridades migratorias de Texas, EE. UU., interceptaron una aeronave en la que viajaban ocho migrantes indocumentados, entre los que se identificaron a tres ciudadanos guatemaltecos. En el detalle compartido este sábado, 28 de noviembre de 2026, los servicios migratorios constataron que en el vuelo solo iban personas en edad adulta.
Los viajeros fueron sorprendidos en Port Isabel, Texas, EE. UU., precisaron las autoridades por medio de un comunicado en el que también confirmaron que las sospechas de la situación irregular de los viajeros surgieron porque la aeronave viajaba a baja altura.
De acuerdo con la información emitida por la Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP AMO), el operativo en el que ubicaron a los indocumentados se realizó el 17 de noviembre, alrededor de las 18:30 horas, luego de recibir información sobre el vehículo aéreo que tenía una trayectoria hacia Port Isabel.
Agentes de la unidad marítima de Brownsville, junto con personal de la Patrulla Fronteriza y del Departamento de Seguridad Pública de Texas, inspeccionaron la aeronave con el consentimiento de los pilotos y localizaron a los ocho hombres adultos, de los que tres son de origen guatemalteco.
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Indocumentados admiten situación irregular
Según el reporte de las autoridades locales, los ocho ocupantes indocumentados habrían reconocido que se encontraban de forma ilegal en EE. UU.
Asimismo, los migrantes aseguraron que portaban documentos de identificación fraudulentos. Cabe destacar que entre los detenidos figuran tres ciudadanos hondureños, dos salvadoreños y tres guatemaltecos.
Los dos pilotos, ambos ciudadanos estadounidenses, también fueron puestos a disposición de las autoridades de ICE para ser interrogados.
"La aeronave, una King B350, modelo 2006, fue decomisada por la unidad de Operaciones Aéreas y Marítimas de Brownsville", declararon en el comunicado.
Cabe destacar que las autoridades de EE. UU. han solicitado de forma recurrente a los guatemaltecos que no viajen de manera irregular hacia ese país para evitar enfrentar cargos por ilegalidades, según sus leyes vigentes.