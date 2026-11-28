Los cuerpos de socorro continuaron con las tareas de búsqueda y rescate de un extranjero que se extravió en las aguas del Lago de Atitlán desde hace tres días. Para las operaciones, hombres rana de Bomberos Voluntarios se desplegaron en el lugar, usando equipo especial y un dron sub acuático.
Este es el tercer día de labore de rescate en la zona y, según los Bomberos Voluntarios, las operaciones se iniciaron en el municipio de San Pedro la Lagunda, lugar donde se habría perdido el afectado.
El personal que trabaja en aguas de Atitlán reportó que el dron subacuático ya tocó fondo, a unos 39 metros de profundidad, en el esfuerzo por ubicar al desaparecido.
Asimismo, los cuerpos de rescate trasladaron a varios expertos buceadores certificados en seguridad pública para hacer la operación de rescate. En el lugar hay apoyo de varios cuerpos de bomberos de diferentes municipios como Nueva Concepción, Escuintla; Quetzaltenango, Amatitlán, Panajachel y Ciudad de Guatemala.
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Labores de búsqueda en Atitlán
Según los cuerpos de rescate, todas las unidades laboran de manera coordinada e interinstitucional bajo la dirección del Apostadero Naval de Atitlán, del Ministerio de la Defensa Nacional, para ubicar al desaparecido.
Durante tres días se desplegaron recursos de diferente índole al lugar, donde también laboran especialistas del departamento de Hombres Rana de los Bomberos Voluntarios. Por el momento no se ha dado a conocer la identidad de la persona extranjera desaparecida ni las circunstancias de su desaparición.
Los rescatistas destacaron que el Mayor Juan Díaz Muñoz, jefe de la sección acuática a nivel nacional continúa en la coordinación del personal y equipo en este lugar y que el oficial, Ángel Mario González trabaja en el mando de las operaciones.
Según medios locales, la víctima desapareció en este sector desde la noche del pasado 25 de noviembre.