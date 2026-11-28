Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público desarrollaron 12 allanamientos en el departamento de Izabal en las últimas horas, en el marco del estado de Sitio que rige el departamento. En ese contexto, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) confirmaron la detención de cuatro personas sospechosas de haber incurrido en el delito de homicidio.
Las autoridades especificaron que las diligencias se desarrollaron en diferentes sectores de los municipios de Puerto Barrios y Morales, en el departamento de Izabal.
Los detenidos en el marco del estado de Sitio fueron identificados como Nelson, de 30 años, quien requerido por el delito de homicidio en grado de tentativa. Asimismo, detuvieron a otro hombre identificado únicamente como Mynor, de 49 años, por robo agravado.
Otro de los detenidos por el estadio de Sitio es Genaro de 24, y Daniel de 32, ambos señalados por hurto agravado, especificaron las autoridades a cargo de los procedimientos en el citado departamento.
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Continúan las acciones por el estado de Sitio
Las autoridades aseguraron que continúan desarrollando diferentes acciones preventivas en Zacapa e Izabal, en el marco del estado de Sitio decretado en ambos departamentos, como consecuencia de la ola de violencia que afecta el sector.
Asimismo, indicaron que todos los detenidos recientemente tenían órdenes de aprehensión vigentes emitidas por un juzgado de Izabal. "Estas capturas forman parte de las investigaciones por hechos contra la vida y delitos contra el patrimonio registrados en el departamento", informaron las autoridades.
Cabe destacar que los cuatro detenidos fueron apresados en distintos escenarios. Las autoridades compartieron imágenes de como los capturados fueron escoltados por diferentes policías hacia las distintas sedes de justicia.
Más capturas recientes
En otras acciones policiales, agentes reportaron la detención de un hombre señalado de homicidio en la colonia El Progreso, zona 0 de Amatitlán. El detenido fue identificado únicamente como Pablo, de 27 años, alias "Orejas".
Mientras tanto, la policía detuvo a un hombre de 42 años en la zona 1 de Quetzaltenango, únicamente identificado como José, por el delito de casos especiales de estafa y falsedad ideológica, según un juzgado de esa localidad.
Finalmente, agentes de la comisaría de Retalhuleu localizaron abandonada una pistola calibre 9 milímetros, con su respectiva tolva. El arma fue encontrada en la zona 1 de la cabecera departamental y la misma estaba solvente.