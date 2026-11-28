El Manchester United atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia reciente. El equipo que juega en el emblemático 'Teatro de los Sueños' parece vivir una auténtica pesadilla en la Premier League, luego de sufrir una nueva derrota, esta vez por 0-4 frente al Brentford en Old Trafford. El resultado volvió a encender las alarmas en el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, que no consigue encontrar el rumbo y permanece hundido en los últimos puestos de la clasificación.
La victoria de las 'Abejas' se construyó gracias a una destacada actuación del delantero inglés Callum Wilson, quien firmó un doblete con anotaciones a los minutos 19 y 32 y otros tantos de Kristtofer Ajer al 82' y Kevin Schade al 90+1'. Sus goles silenciaron Old Trafford y dejaron sin respuesta a unos 'Red Devils' que volvieron a mostrar dificultades para competir. La derrota no solo representa otro tropiezo para el Manchester United, sino que también profundiza una crisis deportiva que comienza a generar preocupación entre sus aficionados.
Crisis sin precedente en el Manchester United
Después de 12 jornadas disputadas, el Manchester United ocupa el penúltimo lugar de la tabla con apenas ocho puntos de 36 posibles. La situación podría empeorar todavía más si el Crystal Palace, actual colista, consigue vencer al Hull City este domingo, resultado que enviaría a los dirigidos por Pochettino al último puesto de la clasificación.
Los números reflejan la gravedad del momento que atraviesa el equipo, que no consigue sumar de a tres en la competición inglesa desde el pasado 30 de agosto, cuando goleó 5-2 al Ipswich Town en Old Trafford, todavía bajo la dirección técnica de Michael Carrick.
Desde aquel triunfo, los 'Red Devils' acumulan 10 encuentros consecutivos sin ganar en la Premier League, con un balance de cinco empates y cinco derrotas. La llegada de Mauricio Pochettino al banquillo hace apenas una semana todavía no ha conseguido cambiar la dinámica negativa del equipo, que tampoco encuentra motivos para el optimismo después de los tres partidos dirigidos por el entrenador argentino entre la Premier League y la Champions League. Aunque todavía queda temporada por delante, el Manchester United necesita reaccionar cuanto antes si no quiere que el fantasma del descenso deje de ser una amenaza para convertirse en una realidad.