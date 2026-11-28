El mundo de la lucha libre profesional se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de Jermaine Haley, conocido internacionalmente como Bronson Reed, a los 38 años. La noticia fue confirmada por WWE el viernes 27 de noviembre de 2026, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que la compañía informó que el luchador australiano murió debido a complicaciones médicas. Aunque la organización expresó su pesar por la pérdida, no proporcionó detalles sobre las circunstancias ni sobre la naturaleza de los problemas de salud que provocaron su muerte. En el mensaje, WWE también envió sus condolencias a su esposa, Paige, quien se encuentra embarazada, a su hija, familiares, compañeros de profesión y seguidores.
Nacido en Adelaida, Australia Meridional, Jermaine Haley comenzó su trayectoria en la lucha libre profesional en 2007. Con el paso de los años, consiguió reconocimiento dentro y fuera de su país gracias a su imponente presencia física, capacidad atlética y desempeño sobre el cuadrilátero. Antes de consolidarse en WWE, participó en diferentes promociones internacionales, incluida la reconocida empresa japonesa Pro Wrestling NOAH. Su carrera también estuvo marcada por enfrentamientos destacados contra figuras de talla mundial, como Roman Reigns y Kazuchika Okada. Durante sus dos etapas en WWE, conquistó el Campeonato Norteamericano de NXT y ganó la André the Giant Memorial Battle Royal de 2024, logros que contribuyeron a consolidar su nombre entre los luchadores más reconocidos de la compañía.
Luto en la WWE
Una de sus últimas apariciones televisivas tuvo lugar el 7 de noviembre de 2026, durante el evento Crown Jewel, celebrado en Riad, Arabia Saudita. En aquella presentación, Bronson Reed protagonizó un segmento junto a Oba Femi que incluyó una espectacular caída desde el escenario sobre varias mesas. Posteriormente, circularon informaciones sobre posibles lesiones sufridas durante el espectáculo; sin embargo, WWE no confirmó oficialmente esos reportes ni estableció una relación entre aquel episodio y las complicaciones médicas que ocasionaron su fallecimiento. Por esta razón, no existe información confirmada que permita vincular su última aparición en televisión con su muerte.
Más allá de su trayectoria deportiva, Jermaine Haley deja un profundo vacío entre sus seres queridos. Estaba casado con Paige, su compañera desde la adolescencia, con quien tenía una hija y esperaba un segundo hijo. La noticia provocó numerosas muestras de tristeza y solidaridad dentro de la comunidad de la lucha libre. Compañeros y seguidores expresaron públicamente sus condolencias, destacando no solo su talento como deportista, sino también su calidad humana. En su despedida, WWE recordó a Haley como un hombre de familia dedicado y un colega muy querido. Su legado permanecerá ligado a los momentos que protagonizó en el cuadrilátero y a la huella que dejó en la lucha libre profesional.