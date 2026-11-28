La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, quedó nuevamente bajo la lupa judicial luego de que el fiscal Gerardo Pollicita solicitara investigar una transferencia de 260 millones de pesos, equivalentes a unos 160.000 dólares, realizada por la entidad a favor del dirigente. La operación, registrada el 6 de junio de 2023, llamó la atención de la Fiscalía debido a que, según el funcionario, no aparece reflejada en las cuentas personales de Tapia ni en sus declaraciones juradas, dentro de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El requerimiento fue presentado ante el juez Ariel Lijo, responsable de la investigación, a quien le corresponderá determinar si se profundizan las diligencias. Pollicita pidió que la AFA entregue documentación relacionada con el movimiento de dinero, incluida la orden de pago, el concepto de la transferencia y el acto administrativo que autorizó la operación. Además, solicitó examinar otras 74 transferencias efectuadas por la institución entre 2020 y 2026, cuyo monto conjunto asciende a 10.400 millones de pesos, así como todos los pagos realizados a favor de Tapia entre 2016 y 2026.
La AFA involucrada en un nuevo escándalo
De acuerdo con el planteamiento de la Fiscalía, las medidas buscan "establecer la composición patrimonial" del dirigente y determinar el origen de sus bienes, las mejoras realizadas y el valor real de sus propiedades inmobiliarias. La investigación también toma en cuenta que Tapia, además de encabezar la AFA, se desempeña como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo mixto responsable de la gestión de residuos en Buenos Aires. Esta condición resulta relevante para la causa, ya que el enriquecimiento ilícito es una figura penal que contempla a funcionarios públicos.
El expediente comenzó en abril, a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantuvo una relación comercial con la AFA hasta marzo de 2023. Este proceso se desarrolla en paralelo a otra causa en la que la asociación y su presidente fueron procesados y embargados el pasado 30 de marzo por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social. Según la investigación, los montos involucrados en ese expediente superan los 19.000 millones de pesos, alrededor de 13 millones de dólares. Ahora, el nuevo pedido fiscal busca esclarecer el recorrido de los fondos transferidos por la entidad y determinar si existen irregularidades en el patrimonio del máximo dirigente del fútbol argentino.