Greysy Aleyny Galindo Ayala, alias "la Coyota", señalada de transporte y albergue de indocumentados no aceptó ser extraditada a los Estados Unidos, durante una audiencia celebrada este viernes 27 de noviembre en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal.
El juez César García, del Tribunal Quinto, le preguntó a Galindo Ayala si acepta la solicitud de las autoridades estadounidenses, a lo que la sindicada respondió que "no.
Las autoridades estadounidenses ahora tienen 40 días, para presentar la documentación del caso, y que el Juzgado resuelva si Galindo Ayala es extraditada o no a los Estados Unidos.
El distrito Este de Texas la requiere por conspiración para transportar migrantes, la orden fue emitida por la posibilidad de participar en una organización de tráfico ilícito de migrantes.
Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a dos personas solicitadas en extradición hacia Estados Unidos de América por su presunta participación en actos vinculados al coyotaje.
Galindo Ayala, de 39 años, fue captura el pasado 22 de noviembre junto a Luis Miguel Toledo Satillano, de 38, requeridos por la justicia estadounidense por conspiración para transportar y albergar a migrantes indocumentados en violación a la sección 1324 del título 8 del código de EE.UU.
La detención se registró en la calle 15 de Septiembre, a un costado del parque Jerusalén, en la Gomera, Escuintla. Durante la diligencia, se decomisaron dos armas de fuego que contaban con su respectiva documentación.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital