Para este fin de semana el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica una disminución gradual del viento frío del norte, nubosidad dispersa en regiones del norte y Caribe, un ambiente cálido durante el día y frío por la noche en los altiplanos central y occidental.
De acuerdo con el boletín meteorológico del Insivumeh, en la Ciudad de Guatemala, se prevén áreas con neblina en las primeras horas de la mañana, ambiente cálido en el día, tornándose frío durante la noche y madrugada, sin superar los 28 grados de temperatura.
Para las regiones del Pacífico, se pronostica poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo durante el día, con lluvias dispersas en sectores de la Bocacosta y el suroccidente durante la noche, alcanzando temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados.
En el departamento de Petén, correspondiente a la región norte, se anticipa niebla al amanecer, cielos parcialmente nublados alternando con poca nubosidad e incremento de nubes por la tarde y noche, con posibilidad de lluvias dispersas, llegando hasta 34 grados.
En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, se esperan áreas con neblina en las primeras horas del día, el cielo parcialmente nublado y lloviznas acompañadas de rayos durante la tarde y noche, manteniéndose entre 25 y 33 grados.
Mientras que en la región del Motagua y los valles del oriente predominará la niebla matutina, poca nubosidad, un ambiente cálido y húmedo en el día. Hacia la tarde y noche se prevé un incremento de nubosidad con posibilidad de lluvias en zonas de montaña y las temperaturas máximas rondarán entre los 34 y 36 grados.
En los altiplanos Central y Occidental persistirá el frío durante la noche y madrugada, con temperaturas mínimas de 3 a 5 grados.
Albergues
Mientras las temperaturas continúan descendiendo durante las noches y madrugadas en distintas regiones del país, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene habilitados albergues temporales para brindar atención gratuita a personas en situación de calle o que carecen de condiciones adecuadas para resguardarse del frío.
De igual forma, se hizo un llamado a los guatemaltecos para evitar la exposición prolongada al sol, conducir con precaución ante la presencia de niebla o neblina y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Para la presente temporada fría, que recién está comenzando y se extendería por los próximos meses, el Insivumeh pronosticó al menos 16 frentes fríos que estarían afectando el territorio nacional.
Con información del Insivumeh*