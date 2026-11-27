A partir del próximo miércoles, 2 de diciembre, se iniciarán los trabajos de la segunda fase de renovación de asfalto de la Calle Martí, por lo que las autoridades de tránsito informaron que se tendrán ciertos cambios en la circulación vehicular en el sector.
La Municipalidad de Guatemala detalló que el objetivo de estas obras es completar el proyecto que conecta a más de medio millón de personas con las oportunidades de la Ciudad.
Amílcar Montejo, director de Comunicación Social de Emetra, se aprovecharán las vacaciones de los estudiantes y el fin de la temporada de lluvias para continuar con la obra.