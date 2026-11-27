La música electrónica, los ritmos urbanos y las propuestas alternativas volverán a reunirse en uno de los encuentros musicales más esperados de Guatemala. Empire Music Festival (EMF) prepara su duodécima edición, que se celebrará el 30 de abril y 1 de mayo de 2027 en El Jocotillo, ubicado en el kilómetro 37 de la carretera a El Salvador.
El festival promete dos jornadas de música, entretenimiento y experiencias para los asistentes, con una propuesta que reúne a reconocidos exponentes internacionales y talentos nacionales.
Las actividades están previstas desde las 12:00 del mediodía hasta la 1:00 de la madrugada, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de disfrutar de múltiples presentaciones en sus diferentes escenarios.
Una de las principales características de Empire Music Festival es la diversidad de géneros que forman parte de su propuesta artística.
Los seguidores del festival podrán comenzar a asegurar su participación mediante la venta de entradas Early Bird, anunciada para este viernes 27 de noviembre de 2026, con acceso exclusivo para tarjetas Visa.
Entre las opciones disponibles se encuentran los pases Dancefloor, que permiten disfrutar de los escenarios y las diferentes experiencias del evento.
También se ofrece una modalidad VIP de dos días, diseñada para quienes buscan mayores comodidades durante el festival.
Esta categoría contempla espacios exclusivos con vista panorámica hacia los escenarios principales, servicio de meseros, baños exclusivos y bebidas ilimitadas, de acuerdo con las condiciones establecidas por la organización.
Los interesados pueden consultar los detalles de las localidades y adquirir sus entradas a través del sitio oficial de Empire Music Festival.
Camping y otras experiencias para vivir el festival
Para quienes desean disfrutar de la experiencia completa, Empire Music Festival contará con un área de camping ubicada a pocos pasos del recinto principal.
Este espacio permitirá acampar durante dos noches y dispondrá de baños, duchas, zonas de descanso y opciones gastronómicas mediante food trucks.
El acceso estará reservado para mayores de 18 años, quienes deberán adquirir una entrada específica para utilizar las instalaciones. La apertura del área está prevista para el viernes a las 10:00 de la mañana.
La organización también ha establecido diferentes disposiciones para garantizar el desarrollo de las actividades.
Entre ellas destaca la disponibilidad aproximada de 5,000 espacios de estacionamiento en un área anexa al festival.
Los menores de siete años podrán ingresar gratuitamente, mientras que los asistentes menores de 16 años deberán estar acompañados por un adulto.
Se permitirá el ingreso de mochilas de dimensiones máximas de 30 por 30 centímetros, así como recipientes reutilizables para agua y mochilas de hidratación, siempre que estén vacíos al momento de entrar.
Por razones de seguridad, estarán prohibidos los drones, las cámaras profesionales y las sombrillas. Tampoco se permitirá el reingreso al recinto una vez que el asistente haya salido durante la jornada.