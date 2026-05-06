 DJ Snake deslumbra a fans con imágenes de Guatemala tras EMF 2026
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Dj Snake comparte imágenes de Guatemala y enamora a sus fans tras el EMF 2026

Dj Snake quedó fascinado con Guatemala. Tras presentarse en el Empire Music Festival, el famoso DJ compartió fotografías recorriendo la zona 1, visitando el Mercado Central y conviviendo con vendedores locales.

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Dj Snake, Redes sociales
Dj Snake / FOTO: Redes sociales

El reconocido DJ y productor francés Dj Snake sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías tomadas durante su visita a Guatemala tras su presentación en el Empire Music Festival 2026, uno de los eventos musicales más importantes del país.

El artista no solo mostró imágenes de su show, sino también momentos recorriendo sitios emblemáticos de la Ciudad de Guatemala, especialmente en la Plaza de la Constitución y el Mercado Central, donde convivió con vendedores y personas locales. Las publicaciones rápidamente se volvieron virales entre sus fanáticos guatemaltecos.

El mensaje de Dj Snake para Guatemala

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el mensaje que escribió en su cuenta de Instagram junto a las fotografías.

"Guatemala !! gracias por tanto amor. ¡Me hiciste sentir como en casa! Dios bendiga a Guatemala y a su gente", expresó el artista, acompañado de emojis de la bandera guatemalteca.

Las palabras del DJ generaron miles de reacciones y comentarios de seguidores agradeciéndole por su visita y por mostrar interés en la cultura y las personas del país.

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Dj Snake - Redes sociales

Recorriendo la Plaza de la Constitución

Entre las imágenes compartidas destaca una fotografía donde Dj Snake aparece utilizando un teléfono público en plena Plaza de la Constitución, mientras al fondo ondea la bandera de Guatemala. La escena llamó la atención porque mostró un lado más relajado y cercano del artista, lejos de los escenarios y las luces del festival.

Además, usuarios en redes sociales destacaron que el músico decidió recorrer espacios tradicionales y populares de la ciudad, algo que muchos artistas internacionales no suelen hacer durante sus visitas.

Su visita al Mercado Central

Otra de las publicaciones que más comentarios generó fue una serie de imágenes dentro del Mercado Central, donde el DJ mostró algunos productos típicos y artesanías guatemaltecas.

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Dj Snake en Guatemala - Redes sociales

Las fotografías dejaron ver textiles, recuerdos y distintos artículos tradicionales, resaltando parte de la cultura y el colorido característico de Guatemala. Para muchos usuarios, estas imágenes representaron una forma diferente y auténtica de mostrar el país ante millones de seguidores alrededor del mundo.

¿Quién es Dj Snake?

Dj Snake, cuyo nombre real es William Sami Étienne Grigahcine, es un DJ y productor francés de origen argelino que alcanzó fama mundial gracias a éxitos como "Turn Down for What", "Lean On", "Taki Taki", "Loco Contigo" y "Magenta Riddim".

A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas internacionales como Selena Gomez, Cardi B, J Balvin, Ozuna, Justin Bieber y Major Lazer, consolidándose como una de las figuras más importantes de la música electrónica y urbana.

El artista también es conocido por sus espectáculos multitudinarios en festivales internacionales y por fusionar sonidos electrónicos con ritmos latinos y urbanos.

Su participación en el EMF 2026

Dj Snake fue uno de los artistas principales del Empire Music Festival 2026, donde encabezó uno de los escenarios más esperados del evento. Su participación reunió a miles de personas que disfrutaron de un espectáculo lleno de luces, efectos visuales y algunos de sus mayores éxitos.

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