El conductor de una motocicleta falleció como resultado de un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este viernes, 27 de noviembre, en el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico. Las autoridades le dan seguimiento al caso.
De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima habría sido atropellada por el conductor de un vehículo que decidió darse a la fuga luego de observar lo ocurrido.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que fueron notificados con respecto a un hecho vial en el que había resultado afectado un motorista, por lo que de inmediato fue trasladada una unidad de emergencia al lugar.
A su llegada, los socorristas localizaron a un hombre sobre la cinta asfáltica. Se encontraba inconsciente y presentaba traumas en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Las autoridades correspondientes deberán realizar las diligencias para establecer las circunstancias del hecho e identificar al vehículo involucrado.
Impacto en el tránsito
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, Guatemala, dio a conocer que mantiene presencia en el área donde se registró el trágico percance vial que cobró la vida del motorista.
En el área se mantiene un cierre vehicular parcial debido a que están en desarrollo las diligencias de las autoridades. La circulación se ve afectada debido a esta situación, por lo que se informó que los conductores de vehículos livianos pueden utilizar el área de Naciones Unidas como ruta alterna.
Más de 21 mil accidentes de motoristas en el año
Datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) reflejan que de enero a agosto 2026 se registraron 23 mil 964 accidentes, de los cuales 21 mil 890 correspondían a motoristas.
Los afectados por estos hechos pueden requerir desde atención de emergencia hasta cirugía, hospitalización y rehabilitación. Entre las lesiones atendidas figuran traumatismos de cabeza, lesiones de columna, fracturas, heridas y contusiones.