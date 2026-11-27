Jennifer Barreto, la nueva Miss Universo, compartió abiertamente su estrategia para manejar la constante exposición y las críticas que conlleva su nuevo título, además de revelar el método detrás de su notable pérdida de 70 libras.
La soberana de la belleza boricua abordó estos temas en una reciente entrevista, ofreciendo una perspectiva sobre la fortaleza mental necesaria en el ojo público y los cambios en su estilo de vida que la llevaron a la corona.
En una conversación con el popular locutor y comediante Jorge Pabón, conocido como Molusco, Jennifer Barreto enfatizó la importancia de la inteligencia emocional como pilar fundamental para afrontar el escrutinio público.
"Es mucha inteligencia emocional. Recibir una crítica y afrontarla y no tomarlo personal. Suena fácil, pero cuando tú ves que si... critican todo, el físico... yo voy a entrar a tu perfil a ver", expresó la reina, destacando la dificultad de no sucumbir a los comentarios negativos en redes sociales y la necesidad de mantener una perspectiva equilibrada y una autoestima sólida.
La preparación de Jennifer Barreto para el certamen fue exhaustiva y meticulosa, extendiéndose por un año completo, con su incursión en el modelaje comenzando en enero pasado.
Durante este periodo, la Miss Universo Puerto Rico 2026 implementó una rigurosa rutina de alimentación y un plan de entrenamiento físico para lograr una significativa transformación.
Jennifer Barreto reveló que siguió una dieta específica diariamente para bajar 70 libras y tonificar su figura antes de la gran final, un esfuerzo disciplinado que fue clave en su camino hacia la victoria.
Más sobre ella
A sus 27 años, Jennifer Barreto no solo ostenta la corona de Miss Universo, sino también un impresionante currículum académico y profesional. Posee dos maestrías: una en psicología de investigación y otra en trabajo social clínico, lo que refleja su dedicación al estudio y al servicio.
Actualmente, se desempeña como especialista en prevención en el Departamento de Guerra, donde diseña estrategias innovadoras para combatir comportamientos perjudiciales en diversos contextos.
Un dato relevante y que marca un hito es que Barreto es la segunda madre en la historia en ganar este prestigioso certamen, rompiendo esquemas y demostrando con su ejemplo que la maternidad no es un impedimento para alcanzar grandes logros y aspiraciones personales.
Jennifer Barreto está casada con Jean Carlos Barreto, también puertorriqueño, de quien adoptó su apellido de casada. La pareja dio la bienvenida a su única hija, Penélope, en 2019, quien actualmente tiene siete años de edad.
Su esposo es sargento del Ejército estadounidense y juega un papel crucial en la logística de la 101.ª División Aerotransportada.