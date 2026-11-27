Britney Spears se ha reunido con su familia para celebrar el Día de Acción de Gracias después de las disculpas que publicó el pasado fin de semana, y que posteriormente borró.
El medio 'Page Six' ha podido confirmar que la cantante ha viajado a Luisiana junto a sus hijos, Sean Preston y Jayden Jamex, para encontrarse con su hermana Jamie Lynn Spears, su cuñado Jamie Watson y su sobrinas, Maddie e Iviey.
"Todos lo han pasado muy bien hasta ahora", han trasladado a la publicación estadounidense desde su entorno.
Por su parte, el portal 'TMZ' ha informado de que Britney Spears también ha pasado tiempo con sus padres, Jamie y Lynne Spears.
Apenas unos días antes de la reunión reportada, Britney Spears publicó una disculpa para su familia en Instagram y luego la eliminó. Dijo que lamentaba haber sacado a relucir problemas del pasado y escribió que los extrañaba "muchísimo".
El mensaje marcó un cambio de tono después de que criticara a su hermana y a su exesposo, Kevin Federline, en publicaciones anteriores.
La relación de la estrella pop con sus familiares ha sido tensa durante años, en particular desde que en 2021 terminó la tutela judicial que otorgaba a su padre control sobre muchos aspectos de su vida.
También ha tenido desacuerdos públicos con Jamie Lynn, incluso por las memorias que su hermana publicó en 2022.
Secretos
Justin Timberlake nos ofrece una mirada íntima a su vida personal como superestrella mundial en una nueva serie documental de cuatro partes.
El lunes, Apple TV estrenó el tráiler de Timberlake, una serie dirigida por el ganador del Oscar Fisher Stevens que repasará las tres décadas de carrera del cantante y actor de 45 años.
La serie incluirá imágenes de archivo y entrevistas con colaboradores, amigos y familiares de Timberlake, entre ellos su madre, Lynn Harless, y su esposa, Jessica Biel.
El video muestra al exintegrante de NSYNC hablando de su relación anterior con Britney Spears, diciendo en el tráiler: "Britney era telonera de NSYNC. Estábamos de gira juntos y estábamos recorriendo el mundo".
Harless comenta a continuación sobre los famosos exnovios: "El nivel de locura que había entre ellos dos era absurdo".
Timberlake estrena sus dos primeros episodios en Apple TV el 11 de diciembre, el tercer episodio llegará el 18 de diciembre y el final se emitirá el 23 de diciembre.