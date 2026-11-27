En el kilómetro 189 de la ruta Cito-Zarco, jurisdicción de San Felipe, Retalhuleu, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Adalberto de 42 años, de nacionalidad mexicana, señalado de participar en un asalto a un negocio ocurrido momentos antes, presuntamente en compañía de otro individuo.
Durante el procedimiento, los agentes le incautaron una réplica de arma de fuego. Además, la víctima lo reconoció plenamente como uno de los presuntos responsables del hecho.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para que solvente su situación legal, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para localizar y capturar al segundo implicado.