Luego de 22 días de permanecer desaparecido, un hombre fue localizado sin vida en el fondo de un barranco de aproximadamente 250 metros de profundidad, en el sector conocido como Barranco Nueve Sillas, departamento de Totonicapán.
Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales llevaron a cabo las labores de búsqueda de esta persona, de quien se había perdido el rastro desde el pasado 4 de noviembre en circunstancias que no han sido establecidas.
Las acciones de los socorristas permitieron finalmente ubicar al afectado, quien lamentablemente se encontraba fallecido. Su cuerpo fue hallado en el fondo del barranco y presentaba un avanzado estado de descomposición.
Ante el hallazgo, los bomberos notificaron a las autoridades correspondientes y posteriormente realizaron las maniobras de rescate para extraer el cuerpo y trasladarlo hasta la superficie.
Las autoridades deberán realizar los procedimientos correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento e identificar oficialmente a la víctima.