Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre daña intencionalmente una camioneta que se encontraba estacionada en el parqueo de una plaza comercial ubicada en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Las imágenes, grabadas por un testigo desde el interior de un automóvil, evidencian cómo el sujeto se acerca a una camioneta verde y, utilizando un objeto punzocortante, comienza a rayar y provocar daños en el capó del vehículo, sin que ninguna persona intervenga para detenerlo.
El hombre permanece varios segundos realizando los daños. Después de aproximadamente 10 segundos, se detiene, observa hacia distintos puntos del parqueo, aparentemente para comprobar si alguien lo había visto, y posteriormente regresa a su propio vehículo, una camioneta de color celeste.
Acto seguido, el individuo aborda el automotor y abandona el lugar, dejando atrás el vehículo afectado.
¿Por qué se originó el incidente?
De acuerdo con versiones compartidas por testigos, el incidente habría comenzado debido a un desacuerdo por el espacio de estacionamiento. Supuestamente, el conductor de la camioneta verde habría dejado su vehículo demasiado cerca del automotor del responsable, lo que habría reducido el espacio disponible para abrir la puerta.
Esta situación habría provocado la molestia del hombre, quien en lugar de buscar una solución por medio del diálogo, optó por causar daños al otro vehículo.
El video fue difundido en plataformas digitales con el objetivo de identificar al responsable y lograr que se haga cargo de los daños ocasionados. Hasta el momento, se desconoce si el propietario de la camioneta afectada presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue el caso y se deduzcan las responsabilidades.
La grabación también generó reacciones de usuarios, quienes cuestionaron la actitud del sujeto y señalaron que ningún desacuerdo por un espacio de estacionamiento justifica este tipo de acciones.