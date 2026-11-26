El Ministerio Público (MP) en coordinación con el Departamento de Delitos contra la Vida de la Subdirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó hoy 30 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el departamento de Petén, como parte de las acciones para desarticular la estructura criminal denominada "Limpieza Humana". Como resultado, la diligencia se aprehendió a 15 personas en el marco de dicha investigación, informó la Fiscalía.
Dicha estructura es investigada por su presunta vinculación con más de 40 hechos relacionados con atentados contra la vida y la integridad de las personas.
Entre los delitos que se investigan se encuentran asesinato, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad.
Entre las personas aprehendidas figuran agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), sindicados de su presunta cooperación con la estructura criminal mediante la revelación de información para evadir operativos policiales.
Durante las diligencias se incautaron diversas armas de fuego, las cuales serán sometidas a peritajes balísticos para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos.
El Ministerio Público informó que las investigaciones continuarán para identificar y aprehender a otros posibles responsables vinculados a la estructura.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7*