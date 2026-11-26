Jorge Vega continúa cosechando triunfos importantes en territorio ruso, donde próximamente buscará medallas con el equipo que le ha abierto las puertas y ha creído en su talento. Durante la XXXI Copa Mikhail Voronin 2026 ( (Voronin Cup 2026), competencia internacional de gimnasia artística celebrada el 24 y 25 de noviembre de 2026 en Moscú, Rusia, Jorge Vega alcanzó la medalla de plata en la rutina de salto al potro.
El gimnasta guatemalteco tuvo una dura definición con competidores rusos, pero al final logró el podio con la plata. Jorge Vega obtuvo 13.566 puntos.
El ganador de la medalla de oro fue el ruso Muhammadjon Yakubov con 13.900 puntos; y el bronce fue para el también ruso Daniel Marinov con 13.500 puntos.
El atleta de Jocotenango, Sacatepéquez, participó por invitación de la Federación de Gimnasia de Rusia y compitió frente a destacados gimnastas locales, incluidos miembros del equipo nacional ruso. El evento fue organizado por el Dinamo de Moscú.
Palabras de Jorge Vega tras plata en el Voronin Cup 2026
"Feliz y agradecido con esta oportunidad de poder competir juntos a increíbles atletas del equipo nacional de Rusia. Me siento orgulloso de haber representado a Guatemala en esta linda competencia, especialmente por haber logrado la medalla de plata en una final bastante exigente", escribió Jorge Vega en sus redes sociales.
Vega reconoce que fue competencia donde pudo conocer a "grandes gimnastas y rivalizar con ellos".
Por último, Jorge Vega agradeció a su entrenador Skliarov Evgenii por apoyarlo en su trabajo, donde día a día ven esos detalles a mejorar.
Jorge Vega continuará en Rusia ya que próximamente (6 de diciembre) estará disputando la final de la Liga Premier de Gimnasia representando al Spartak de Moscú frente al CSKA. Dicha competencia será en el Navka Arena.
Vega está teniendo un regreso exitoso al plano internacional y espera seguir cosechando grandes triunfos para el país.