La vida sentimental de Fátima Bosch se ha convertido en uno de los temas más comentados luego de que confirmara su noviazgo con el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah. Después de semanas de especulaciones, la mexicana decidió compartir públicamente algunos momentos junto a su pareja, revelando una historia de amor que habría comenzado meses antes de que terminara su reinado como Miss Universo.
Aunque ninguno de los dos ha contado exactamente cómo se conocieron, uno de los primeros antecedentes de su cercanía se remonta a septiembre de 2026. En ese mes Fátima viajó a San Pedro Sula, Honduras, como invitada especial a distintas actividades relacionadas con el certamen de belleza.
Durante aquella visita, la mexicana habría coincidido con Alejandro y su círculo social. Sin embargo, fue hasta el 31 de octubre cuando comenzaron a surgir las primeras señales de un posible romance. Las sospechas aumentaron cuando ambos fueron vistos en Mérida, Yucatán, caminando tomados de la mano.
En aquellas imágenes, Alejandro llevaba un ramo de flores, un detalle que llamó la atención y alimentó las versiones sobre una relación sentimental. Posteriormente, la pareja también fue captada compartiendo momentos juntos en un restaurante y en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Más de la relación de Fátima Bosch
Aunque Fátima prefirió mantener silencio, las apariciones públicas dejaron entrever que existía algo más que una amistad. Uno de los momentos más significativos ocurrió en Puerto Rico, durante el Fatima’s Farewell Tea Party, celebrado el 23 de noviembre para despedir su etapa como reina de belleza.
Alejandro estuvo presente en la celebración y dedicó unas palabras a Fátima, en las que destacó su fe, determinación y compromiso con ayudar a los demás.
Después de concluir su reinado, la mexicana compartió dos fotografías junto al empresario en sus historias de Instagram. Una de ellas mostraba a ambos abrazados mientras ella todavía llevaba la corona, acompañada de la frase: "Him. That’s the caption".
Alejandro Canahuati Farah es originario de San Pedro Sula, Honduras, y pertenece a una familia vinculada al sector empresarial. Su trayectoria profesional está relacionada con Industrias Pacer, compañía dedicada a la confección y comercialización de prendas de vestir.