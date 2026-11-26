Mediante un corto comunicado, Municipal anunció este jueves 26 de noviembre que, Alejandro Cabeza deja de ser jugador de la institución, la cual la defendió durante un periodo de 10 meses.
De acuerdo al comunicado del "Mimado de la Afición", la salida del futbolista Cabeza se da de mutuo acuerdo con la dirigencial roja, y de esta forma, se le pone fin a un ciclo que dejó muy mal sabor de boca para el aficionado que partido a partido pagaba su boleto para asistir al estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
"El Club Social y Deportivo Municipal informa que, por motivos personales del jugador y de mutuo acuerdo, se ha dado por finalizada la relación contractual con el futbolista ecuatoriano Alejando Cabeza, de cara al cierre del Torneo Apertura 2026", informó el cuadro "Carmesí".
Los números de Alejandro Cabeza
Durante su etapa con Municipal, el jugador ecuatoriano tuvo la oportunidad de jugar un total de 23 partidos y logró anotar en cuatro oportunidades.
De las pocas anotaciones del delantero, una se dio en la final de ida del Torneo Clausura 2026 ante Xelajú M. C.; y en esa línea, Municipal dice que: "ese gol contribuyó en la obtención del título número 33" de su historia.
Por último, Municipal agradece al jugador esta etapa donde defendió los colores de uno de los equipos más importantes de Centroamérica. "El club agradece a Alejandro Cabeza por su entrega, compromiso y profesionalismo durante el tiempo que defendió los colores escarlatas. Asimismo, respeta los motivos que lo han llevado a esta decisión y le desea muchos éxitos en sus proyectos, tanto en el ámbito profesional, como el personal", dice el comunicado de Municipal.
La salida de Alejandro Cabeza ocurre un día después que Municipal venciera al Aurora 3-2 en un duelo reprogramado de la fecha 19, y a las puertas de celebrarse el cierre de la fase de clasificación, donde el equipo de Mario Acevedo debe visitar el sábado 28 de noviembre a Deportivo Suchitepéquez.
Los "Rojos" matemáticamente tienen posibilidad de ganar la fase regular o estar en el segundo puesto, que da acceso a la fase de semifinales de forma directa. De mantener el tercer lugar, que actualmente ocupa el equipo capitalino, deberá ir a jugar una fase de acceso para semifinales.