La marca automotriz BAIC fortalece su presencia en el mercado guatemalteco con la inauguración de su tercera sala de ventas en el país. La nueva agencia está ubicada en Majadas ONCE y busca acercar su portafolio de vehículos a más clientes, en un espacio que reúne las propuestas de BAIC y ARCFOX, su marca premium.
Con esta apertura, la compañía suma tres puntos de venta en Guatemala, junto a sus instalaciones ubicadas en zona 10 y Plaza Madero Próceres. La nueva ubicación representa un paso más en su estrategia de crecimiento y expansión dentro del mercado nacional.
La tercera sala de ventas se encuentra en la nueva Plaza BAIC en el primer nivel de Majadas ONCE, en la 27 avenida 6-40, zona 11. En este espacio, los visitantes podrán conocer los diferentes modelos de ambas marcas, recibir información sobre sus características y contar con asesoría personalizada para elegir el vehículo que mejor se adapte a sus necesidades.
Aldo Arias, gerente de Ventas, destacó que esta apertura representa un nuevo paso en el crecimiento de BAIC en Guatemala y permite estar más cerca de sus clientes, ofreciendo en un mismo lugar el portafolio de la marca y la propuesta premium de ARCFOX. La nueva agencia ofrece una exhibición de diferentes vehículos. Entre los modelos disponibles de BAIC se encuentran la X35, X55, X7, BJ30e, BJ40e y BJ60e.
Todo lo que encontrarás en la nueva sucursal de BAIC
Por su parte, ARCFOX cuenta con el modelo T5, vehículo con el que esta marca inició su presencia en Guatemala. Maycol Roblero, jefe de Agencias, explicó que el objetivo es brindar una experiencia cercana, con un equipo de asesores preparado para atender a los visitantes y acompañarlos durante el proceso de elección de su próximo vehículo.
La apertura de esta tercera sala de ventas permite a BAIC ampliar sus puntos de atención y reunir en un mismo espacio dos propuestas automotrices dirigidas a diferentes segmentos de clientes. Con su nueva ubicación en Majadas ONCE, la marca busca ofrecer mayor accesibilidad, atención personalizada y alternativas para quienes desean conocer su portafolio de vehículos en Guatemala.