 SikaMotors lanza las innovadoras SUV híbridas ARCFOX T5 y BAIC BJ60e
Empresas

SikaMotors lanza las innovadoras SUV híbridas ARCFOX T5 y BAIC BJ60e

SikaMotors lanza en Guatemala los SUV híbridos ARCFOX T5 y BAIC BJ60e, destacando su enfoque en la movilidad eléctrica y la sofisticación en diseño y rendimiento.

Compartir:
ARCFOX T5 combina un motor de tracción eléctrico con un motor 1.5 L Turbo que funciona como extensor de rango., Foto Alex Meoño
ARCFOX T5 combina un motor de tracción eléctrico con un motor 1.5 L Turbo que funciona como extensor de rango. / FOTO: Foto Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

SikaMotors fortalece su oferta de vehículos electrificados en Guatemala al introducir dos nuevos SUV híbridos de rango extendido: el ARCFOX T5, el primer modelo de la marca premium de BAIC Group en el país, y la BAIC BJ60e, un SUV pensado para quienes buscan comodidad, tecnología y aventura en un solo vehículo.

El ARCFOX T5, inspirado en el Ártico y conceptos de exploración, llega con una identidad marcada por el diseño propio y la tecnología. Este modelo integra un motor eléctrico combinado con un motor 1.5 L Turbo que funciona como extensor de rango, alcanzando 268 HP y 360 Nm de torque, con tracción trasera y cuatro modos de conducción: Sport, Comfort, One-Pedal y Personalizado.

En el interior, destacan la pantalla de 15.6 pulgadas, sistema de sonido de 18 bocinas, techo panorámico, climatizador de doble zona y asientos delanteros con funciones de calefacción, ventilación y masaje. En seguridad, incorpora seis bolsas de aire, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento y cambio de carril, estacionamiento automático y remoto, además de cámara panorámica de 540 grados.

Por su parte, la BAIC BJ60e ofrece potencia combinada de 540 HP y un torque de 655 Nm, con tracción inteligente 4x4 y nueve modos de conducción que se adaptan a cualquier terreno. Su interior espacioso permite acomodar hasta siete pasajeros en tres filas, y cuenta con elementos como pantallas digitales de gran formato, sistema de sonido Infinity, cargador inalámbrico, y asientos delanteros con calefacción, ventilación y masaje en cuatro posiciones.

En términos de seguridad, la BJ60e suma control crucero adaptativo, frenado de emergencia activo, monitoreo de punto ciego, asistencia de mantenimiento y cambio de carril, cámara panorámica de 360 grados y estacionamiento automático.

Ambos modelos están disponibles en las salas de venta de SikaMotors, ubicadas en 20 calle 16-66, zona 10, y en Plaza Madero Próceres. Próximamente, llegarán también a Majadas ONCE.

ARCFOX | Foto Alex Meoño

ARCFOX / Foto Alex Meoño

ARCFOX | Foto Alex Meoño

ARCFOX / Foto Alex Meoño

ARCFOX | Foto Alex Meoño

ARCFOX / Foto Alex Meoño

ARCFOX | Foto Alex Meoño

ARCFOX / Foto Alex Meoño

ARCFOX | Foto Alex Meoño

ARCFOX / Foto Alex Meoño

ARCFOX | Foto Alex Meoño

ARCFOX / Foto Alex Meoño

ARCFOX | Foto Alex Meoño

ARCFOX / Foto Alex Meoño

ARCFOX | Foto Alex Meoño

ARCFOX / Foto Alex Meoño

ARCFOX | Foto Alex Meoño

ARCFOX / Foto Alex Meoño

ARCFOX | Foto Alex Meoño

ARCFOX / Foto Alex Meoño

Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital

En Portada

Julio Solórzano Foppa: Siempre hubo amenazas contra Juan Franciscot
Nacionales

Julio Solórzano Foppa: "Siempre hubo amenazas contra Juan Francisco"

09:27 AM, Oct 19
Tras supuesta implantación de arma, PNC pide recursos financieros para equipar a policías con cámarast
Nacionales

Tras supuesta implantación de arma, PNC pide recursos financieros para equipar a policías con cámaras

09:47 AM, Oct 19
El Sevilla estalla contra el arbitraje tras su derrota ante el Real Madridt
Deportes

El Sevilla estalla contra el arbitraje tras su derrota ante el Real Madrid

07:33 AM, Oct 19
Sismo de magnitud 5.1 sacude el territorio guatemaltecot
Nacionales

Sismo de magnitud 5.1 sacude el territorio guatemalteco

08:55 AM, Oct 19
Día Mundial contra el Cáncer de Mama: lo que debes saber antes de hacerte una mamografíat
Farándula

Día Mundial contra el Cáncer de Mama: lo que debes saber antes de hacerte una mamografía

08:52 AM, Oct 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesLiga NacionalViolenciaEstados UnidosPNCEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar