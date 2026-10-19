SikaMotors lanza las innovadoras SUV híbridas ARCFOX T5 y BAIC BJ60e

SikaMotors fortalece su oferta de vehículos electrificados en Guatemala al introducir dos nuevos SUV híbridos de rango extendido: el ARCFOX T5, el primer modelo de la marca premium de BAIC Group en el país, y la BAIC BJ60e, un SUV pensado para quienes buscan comodidad, tecnología y aventura en un solo vehículo.
El ARCFOX T5, inspirado en el Ártico y conceptos de exploración, llega con una identidad marcada por el diseño propio y la tecnología. Este modelo integra un motor eléctrico combinado con un motor 1.5 L Turbo que funciona como extensor de rango, alcanzando 268 HP y 360 Nm de torque, con tracción trasera y cuatro modos de conducción: Sport, Comfort, One-Pedal y Personalizado.
En el interior, destacan la pantalla de 15.6 pulgadas, sistema de sonido de 18 bocinas, techo panorámico, climatizador de doble zona y asientos delanteros con funciones de calefacción, ventilación y masaje. En seguridad, incorpora seis bolsas de aire, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento y cambio de carril, estacionamiento automático y remoto, además de cámara panorámica de 540 grados.
Por su parte, la BAIC BJ60e ofrece potencia combinada de 540 HP y un torque de 655 Nm, con tracción inteligente 4x4 y nueve modos de conducción que se adaptan a cualquier terreno. Su interior espacioso permite acomodar hasta siete pasajeros en tres filas, y cuenta con elementos como pantallas digitales de gran formato, sistema de sonido Infinity, cargador inalámbrico, y asientos delanteros con calefacción, ventilación y masaje en cuatro posiciones.
En términos de seguridad, la BJ60e suma control crucero adaptativo, frenado de emergencia activo, monitoreo de punto ciego, asistencia de mantenimiento y cambio de carril, cámara panorámica de 360 grados y estacionamiento automático.
Ambos modelos están disponibles en las salas de venta de SikaMotors, ubicadas en 20 calle 16-66, zona 10, y en Plaza Madero Próceres. Próximamente, llegarán también a Majadas ONCE.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital