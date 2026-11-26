El parlamentario guatemalteco José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), pidió a las autoridades nacionales mediante un video que, "es urgente ampliar las investigaciones en el deporte federado", esto luego de emitirse órdenes de captura contra Gerardo Aguirre, expresidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y otros exmiembros del Comité Ejecutivo.
El 4 de septiembre de 2026, José Chic acudió a las oficinas del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Conader) para fiscalizar la ejecución de un presupuesto de Q42 millones. Al ingresar a una sesión del Consejo en la que participaba Aguirre como representante del COG, se produjo un intercambio a gritos en el que Aguirre le exigió que abandonara la sala.
Dicho momento fue tenso y acaparó la atención mediática de Guatemala. A raíz de ese enfrentamiento, los diputados José Chic y Karina Herrera se dieron a la tarea de fiscalizar a las autoridades del COG y descubrieron un llamado por ellos "Clan familiar" de Gerardo Aguirre.
Tras una serie de denuncias ante la Fiscalía, esta tomó acciones y llevó a cabo una exhaustiva investigación que deparó en órdenes de captura contra Gerardo Aguirre y otros miembros de lo que fue su Comité Ejecutivo; las mismas no procedieron ya que los señalados de delitos como abuso de autoridad no fueron localizados en sus inmuebles de habitación y actualmente están declarados en rebeldía.
Los diputados Karina Paz y José Chic respaldaron la declaratoria de rebeldía contra integrantes del Comité Olímpico Guatemalteco. "Seguiremos dando la batalla por los atletas" afirmó Paz, mientras Chic señaló que "debe terminarse la impunidad".
Esto pide ahora el diputado José Chic
"Tras emitirse órdenes de captura contra Gerardo Aguirre y otros integrantes del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), es urgente ampliar las investigaciones en el deporte federado", fue la petición que lanzó el congresista durante un video publicado en sus redes sociales.
José Chic añadió: "Aún deben esclarecerse casos como los Juegos Centroamericanos 2025, la situación del remozamiento del estadio Doroteo Guamuch Flores y el manejo de más de Q7 mil millones destinados al deporte, ante las constantes denuncias de precariedad por parte de los atletas".
En medio del escándalo sobre los trabajos de remozamiento del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, el cual sigue sin presentar mayores avances, surgieron otros temas como el beneficio de becas relacionada a ciertos familiares de Gerardo Aguirre y otras plazas ocupadas por familiares de algunos integrantes del Comité Ejecutivo del anterior Comité Olímpico Guatemalteco.