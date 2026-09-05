CONADER responde al altercado entre Aguirre y Chic

El Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (CONADER) se pronunció la noche de este viernes luego del incidente protagonizado por el diputado José Chic y el presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), Gerardo Aguirre, durante una visita de fiscalización a las instalaciones de la institución. El parlamentario, integrante de la Comisión de Deportes del Congreso y miembro de la bancada VOS, acudió al lugar para conocer detalles sobre la ejecución de los recursos asignados a CONADER, que recibe un presupuesto de Q42 millones.
El momento de mayor tensión ocurrió cuando Chic ingresó a la sala donde se desarrollaba una sesión del Consejo, pese a que, según explicó posteriormente la directora ejecutiva de CONADER, Mónica Morataya, al diputado se le había ofrecido ser atendido en su oficina. En el lugar, Aguirre le exigió que abandonara la reunión a gritos: "Este señor no tiene nada que estar haciendo aquí (...) váyase de aquí. Estamos en reunión de Consejo, retírese por favor". Chic finalmente salió de la sala y sostuvo que su presencia respondía a sus atribuciones de fiscalización.
CONADER se pronunció por los hechos
Horas después, CONADER difundió un comunicado en el que reconoció las facultades de los diputados, pero cuestionó la manera en que, según su versión, se desarrolló la diligencia. "CONADER reconoce y respeta plenamente las facultades constitucionales y legales de fiscalización de los diputados del Congreso de la República", señaló la institución, aunque agregó que estas deben ejercerse "dentro del marco de la ley, con respeto a la independencia de las instituciones, al funcionamiento de los órganos colegiados y a la dignidad de los funcionarios y colaboradores públicos".
La institución también elevó el tono de su pronunciamiento al señalar que presentó acciones legales contra integrantes de VOS por hechos que, según su denuncia, podrían constituir varios delitos. Entre ellos mencionó abuso de autoridad con propósito electoral, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, hurto de uso y difamación. "La fiscalización y la rendición de cuentas son pilares de la democracia; su ejercicio debe estar acompañado siempre de responsabilidad, ética, respeto y objetividad", afirmó CONADER.
Por su parte, Morataya aseguró que el diputado ingresó a las instalaciones sin que se le impidiera el paso, pero sostuvo que posteriormente interrumpió la sesión y exigió información de manera inmediata. La directora ejecutiva rechazó además que integrantes del Consejo hayan agredido al legislador y afirmó que se le solicitó retirarse para permitir la continuidad de la reunión. "En ningún momento hubo actos de discriminación, golpes, ataques ni intentos de causar daño", manifestó.
El incidente tomó relevancia debido a que Aguirre se encontraba en CONADER en su calidad de presidente del COG, una de las instituciones que integran el Consejo. De acuerdo con la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, el órgano coordinador está conformado por representantes de las principales entidades del sistema deportivo nacional, entre ellos los presidentes de la CDAG y del COG, además de representantes del Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República. Por ello, la presencia de Aguirre en la sesión obedecía a su participación como máxima autoridad del deporte olímpico dentro de este órgano.
En contexto: