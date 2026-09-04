Gerardo Aguirre retira de una reunión a diputado José Chic

Este día el diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) y miembro de la Comisión de Deportes del Congreso de la República, se vio involucrado en una situación incómoda con el presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, Gerardo Aguirre, durante un proceso de fiscalización en la instalación del Conader (Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación de Guatemala).
El video subido por el mismo parlamentario a sus redes sociales, se observa cómo inició su visita al Conader y cómo se llegó al punto en donde el máximo dirigente del deporte olímpico, Gerardo Aguirre, termina por gritarle y retirarlo de una reunión.
José Chic se encontraba en la entrada principal de Conader a la espera de ser atendido por una autoridad correspondiente del Consejo, donde el parlamentario haría la fiscalización, debido a dicha dependencia recibe Q42 millones en temas presupuestarios y su intención era saber cómo se estaban invirtiendo.
En el video se observa cómo un personaje se le acerca al parlamentario y se le indica que, sería atendido a la brevedad en una oficina ya que la persona con la cual se reuniría en ese momento mantenía una reunión del Conader.
Inmediatamente, la decisión del congresista José Chic fue dirigirse a dicha reunión, argumentando: "Al final, todas las reuniones de la administración pública son públicas".
Interrumpe sesión y los ánimos se elevan
El diputado José Chic se dirigió a la reunión, donde participaba Gerardo Aguirre, como representante del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), quien perdió el control y empezó a recriminarle a gritos al congresista su asistencia a dicha sesión.
"Este señor (José Chic) no tiene nada que estar haciendo aquí, ni usted tampoco (persona que documentaba en video la fiscalización), vayáse de aquí.. Estamos en reunión de Consejo, retírese por favor. Se retira de aquí. Usted está invadiendo la reunión de Consejo", reclamó Aguirre a Chic.
Ante el ambiente hostil que había generado la presencia del parlamentario, otras personas congregadas invitaron al legislador abandonar la sala y dirigirse a otro punto donde sería atendido.
Al momento de salir de la oficina, el diputado dijo: "Nosotros también podríamos gritar, pero tampoco nos prestaremos a una situación de ese tipo. Les molesta que vengamos a ver el tema de la ejecución presupuestaria".
Asimismo, el funcionario hizo mención a una posible intención de Gerardo Aguirre de agredir a dos mujeres, quienes acompañaban al parlamentario en ese proceso de fiscalización.
¿Por qué estaba Gerardo Aguirre (COG) en el Conader?
El Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Conader) en Guatemala está integrado por las máximas autoridades de las instituciones que componen el Sistema Nacional de Cultura Física.
De acuerdo con el Decreto Ley 76-97 (Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte), su junta o consejo coordinador está conformado por cinco miembros clave:
- El viceministro del Deporte y la Recreación, en representación del Ministerio de Cultura y Deportes
- El director general de Educación Física (Digef), en representación del Ministerio de Educación
- El presidente del comité ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).
- El presidente del comité ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).
- Un delegado de la Presidencia de la República, nombrado directamente por el Presidente en materia deportiva.
Comunicado de VOS
Tras lo ocurrido esta mañana, la bancada de VOS denunció "actitud abusiva, ilegal y prepotente del presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (Gerardo Aguirre)", y pide su renuncia.